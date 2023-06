Incendi boschivi in estate: incontro con autorità competenti per prevenire e intervenire tempestivamente in situazioni di emergenza

Savona. Questa mattina si è svolta una riunione in videoconferenza, coordinata dal prefetto di Savona Enrico Gullotti, dedicata all’esame degli indirizzi operativi da attuare nel contesto della campagna antincendi boschivi.

Vi hanno preso parte rappresentanti della Regione Liguria, di diversi Comuni della provincia, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, della capitaneria di porto, del servizio 118, del volontariato di protezione civile nonché degli enti gestori delle reti stradali e ferroviarie.

Nel corso dei lavori, sono state richiamate le specifiche direttive statali e regionali in materia e si è preso atto degli adempimenti posti in essere dai Comuni e dai predetti gestori delle reti per la prevenzione del fenomeno.

Si è poi concentrata l’attenzione sulla tematica degli “incendi da interfaccia” (che, per le caratteristiche del territorio, possono cioè estendersi dalle aree boschive ad insediamenti antropizzati), nei confronti dei quali la provincia di Savona è particolarmente esposta in ragione della sua conformazione morfologica.

In chiusura dell’incontro, il prefetto ha evidenziato l’esigenza del mantenimento di un costante interscambio informativo fra tutti i soggetti interessati, finalizzato ad assicurare la necessaria tempestività di intervento per la risoluzione di eventuali situazioni di criticità, ribadendo la disponibilità della prefettura, quale sede provinciale di coordinamento, a svolgere ogni utile forma di raccordo tra le amministrazioni e gli enti coinvolti.