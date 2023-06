Inaugurata a Borghetto la prima stanza multisensoriale di Asl 2

Borghetto Santo Spirito. Si apre una nuova porta in Asl: presso l’istituto Medico Pedagogico di Borghetto è stata inaugurata la prima stanza multisensoriale “Qua la mano”.

Il taglio del nastro da parte della madrina e promotrice del progetto, dottoressa Nadia Robutti, è avvenuta pochi giorni fa alla presenza dei dirigenti della S.C. Assistenza Anziani e Disabili e del sindaco di Borghetto.

”Un grazie al nostro direttore, dott. Alberta Cella, per la fiducia riposta, alla dott.ssa Borghi, al dott. Clemeno e alla dott.ssa Fracassetti che ci hanno guidato in questo percorso. I trattamenti per gli utenti inizieranno da subito” è il commento del coordinatore infermieristico della struttura Michele Lammardo.

“Un grazie particolare a tutto il personale dell’istituto che con passione e dedizione si è impegnato in questo progetto. Una menzione anche al sig. Canepa, sindaco di Borghetto che ci sostiene e dimostra sempre particolare attenzione ai nostri ragazzi”.