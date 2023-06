Inaugura una nuova area canina ad Albisola: appuntamento mercoledì 21 giugno in via Mariconi

Albisola Superiore. Mercoledì prossimo (21 giugno) inaugura la nuova area canina ad Albisola Superiore, in via Mariconi, poco lontano dalla stazione ferroviaria e dal parco dei Conradi.

La nuova area di sgambamento per i cani nasce dopo la chiusura dell’area canina situata in via Sisto IV, a seguito dei lavori di riqualificazione del complesso di San Pietro.

Si tratta di un’oasi di circa 900 mq, con alberi di alto fusto per riparare dal caldo in estate, altre essenze arboree e diverse panchine. Il terreno, di proprietà comunale, è costituito di ghiaia arrotondata ed è recitato con della rete metallica in modo da poter lasciare scorrazzare liberi i propri cani. Inoltre, l’area è dotata di un fontana per abbeverare gli animali, non mancano poi cestini per la raccolta delle deiezioni.

La nuova area, utile per la socializzazione dei propri cani in libertà, verrà inaugurata mercoledì alle ore 18. La cittadinanza è invitata, con i propri amici a quattro zampe.