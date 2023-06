“In questo paese i bambini giocano ancora per strada”, Cisano Sul Neva invita gli automobilisti a rallentare nel centro cittadino

Cisano sul Neva. “Attenzione rallentare. In questo paese in bambini giocano ancora per strada”. É il testo dei cartelli che il Comune di Cisano Sul Neva installerà all’ingresso del centro cittadino.

Un omaggio che la neonata società giovanile di calcio “Academy Cisano 1985” e gli amici “dü Scürotto” hanno voluto fare all’amministrazione comunale Niero, nata da un’esigenza manifestata dai tanti bambini che si ritrovano per giocare insieme nelle piazze e nei parchi e nei “carruggi” del centro storico di uno dei paesi, scelto da tante coppie giovani come luogo ideale dove abitare. Ne è una testimonianza l’aumento demografico registrato che ha fatto passare la popolazione da mille e 948 residenti nel 2014 ai quasi due mila e 300 attuali.

Un’iniziativa volta a sensibilizzare gli automobilisti nel rallentare quando attraversano il paese. Cisano, negli ultimi anni, è diventato un luogo in cui “si vive bene” proprio per la qualità della vita che garantisce, lontano dal caos cittadino e, soprattutto, sicuro grazie alla presenza della stazione dei carabinieri, situata in pieno centro cittadino.

Cisano è infatti dotato di tutti i servizi essenziali per le famiglie e non solo, da un polo scolastico che offre dall’asilo nido alla scuola primaria, con una palestra all’avanguardia, a disposizione anche delle tante associazioni sportive locali, dall’ufficio postale al centro medico “Cisano Salute”, con operativo il punto infermieristico. Numerose anche le attività commerciali dagli alimentari alla lavanderia, alle due coiffeur e al centro estetico, fino al negozio di articoli di abbigliamento tecnico per gli sport outdoor, oltre ai tre bar ristorante, (Sport, Neva e Cadana), punti di riferimento per i tanti sportivi che frequentano la zona per le sue palestre di roccia e i suoi sentieri escursionistici e di turisti alla scoperta del nostro entroterra.

“Abbiamo accolto con entusiasmo l’iniziativa della ‘Academy Cisano 1985’ e gli amici ‘dü Scürotto’ – dichiara il sindaco Massimiliano Niero – che contribuisce a rimarcare come il nostro paese abbia mantenuto quella connotazione tipica di un tempo di luogo di gioco, incontro e socializzazione non solo per i bambini ma per tutti gli abitanti di ogni età ed i tanti turisti che lo scelgono come luogo dove trascorrere le vacanze o semplicemente per una serata da condividere con famigliari e amici”.