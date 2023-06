In quaranta si prendono a bottigliate fuori da un locale: la polizia ferma la maxi rissa, 4 arresti

Liguria. Prima litigano, poi dalle parole passano alle mani e iniziano a picchiarsi, in molti armati di bottiglie di vetro. È una maxi rissa, a cui hanno partecipato una quarantina di persone, quella che si è verificata ieri sera fuori ad un locale di via Sampierdarena a Genova.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona che hanno chiamato la polizia. L’intervento è stato in massa: ben sette volanti sono intervenute per calmare gli animi anche se la maggior parte di coloro che avrebbero preso parte alla rissa si erano dileguati.

Per bloccare gli altri i poliziotti hanno dovuto far ricorso allo spray al peperoncino e in un caso anche al taser. Il bilancio è di 4 arresti per resistenza: tutti e quattro gli arrestati, che hanno età comprese tra 46 e 17 anni, sono originari della Repubblica Dominicana.

foto credits: Marco Chendi