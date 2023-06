In Provincia il convegno sui trasporti organizzato da Fratelli d’Italia

Savona. Si è svolto oggi pomeriggio il convegno sui trasporti organizzato dal dipartimento ligure di Fratelli d’Italia nella Sala Caduti di Nassirya del palazzo della Provincia.

Il dipartimento ligure di trasporti di Fratelli d’Italia ha organizza un laboratorio partecipativo di idee e proposte in ambito locale e nazionale sul sistema trasporti della Liguria e dell’Italia.

Al convegno sono presenti l’onorevole Matteo Rosso (commissario ligure di FdI), l’onorevole Carlo Fidanza (capodelegazione all’Europarlamento di FdI e membro della commissione trasporti e turismo), l’onorevole Massimo Ruspandini (responsabile nazionale dipartimento trasporti FdI), l’onorevole Mariagrazia Frijia (membro commissione trasporti della Camera dei Deputati), il senatore Gianni Berrino (membro della commissione di vigilanza Rai e della commissione Giustizia al Senato della Repubblica), l’assessore regionale Augusto Sartori, il capogruppo di Fratelli d’Italia presso il Consiglio Regionale della Liguria Stefano Balleari, il capogruppo in consiglio comunale di Savona Massimo Arecco.

Alla tavola rotonda hanno partecipato Marco Foti responsabile regionale FdI dipartimento trasporti , Giancarlo Vinacci responsabile regionale FdI dipartimento economia e finanza, Angelo Berlangieri Presidente Unione Industriali della Provincia di Savona, Amedeo Marsella Commissario UGL-Savona (Rete Ferroviaria Italiana) e Fabrizio Cosolito Vitale Segretario UGL sa Autoferrotranvieri Savona.

Al centro le tante opere ancora da realizzare tra le quali il raddoppio ferroviario tra Finale e Andora, oltre alle criticità delle infrastrutture liguri a partire dall’Aurelia bis tra Savona e Albisola, ma anche i passi in avanti fatto nel settore del trasporto ferroviario regionale.

“I trasporti e le infrastrutture sono un tema centrale, decisivo per l’industria, il turismo e i servizi e quindi per la crescita economica di tutto il territorio – ha detto l’Europarlamenta Carlo Fidanza -. Le scelte che arrivano da Bruxelles impattano in modo decisivo anche su questo settore. Non ci sono soltanto le sfide legate al completamento dei corridoi europei e delle opere finanziate dal PNRR, ma anche quella di una transizione ambientale finora impostata in modo troppo ideologico dalle sinistre e che noi vogliamo invece riportare alla concretezza. In questa legislatura abbiamo affrontato tanti provvedimenti che hanno a che fare con la decarbonizzazione dei trasporti, anche marittimi, spesso colpiti da scelte ultra-ambientaliste che vorrebbero imporre un passaggio all’elettrico a tutto campo e nuove tasse e nuovi costi sugli operatori del settore.

Questa è la partita da qui al 9 giugno prossimo, quando proveremo finalmente a cambiare maggioranza anche in Europa”.