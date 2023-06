In Asl2 aprono gli ambulatori di Vulnologia dedicati alla gestione delle lesioni cutanee: sono attivi a Finale, Loano e Savona

Savona. In Asl2 prende avvio la rete di vulnologia: da lunedì 19 giugno apriranno gli ambulatori infermieristici per la gestione delle ulcere cutanee di Finale, Loano e Savona per le persone che hanno bisogno di: medicazione lesioni; fasciature semplici; bendaggi semplici; bendaggi adesivi elastici e anelastici.

L’orario di apertura degli ambulatori sarà il seguente:

– a Finale Ligure (ex ospedale Ruffini) in via della Pineta 6, giovedì dalle 14 alle 19 (telefono 3356198632);

– a Loano (ex ospedale Ramella) in via Stella 34 martedì dalle 8 alle 14 (telefono 3356198632);

– a Savona in via Zara 6 dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30 (telefono 0198405464).

“Gli utenti potranno accedere agli ambulatori muniti di richiesta medica, attraverso prenotazione diretta a carico del medico di medicina generale che utilizzerà l’applicativo idoneo – spiegano da Asl2 – Potranno, inoltre, essere presi in carico pazienti dimessi dall’ospedale, per prosecuzione cure, direttamente inviati dallo specialista dimettente, previo contatto telefonico con l’Infermiera dell’ambulatorio. In particolari casi, l’Infermiera potrà valutare il paziente recandosi direttamente in struttura ospedaliera, anche prima della dimissione. In tutte le sedi ambulatoriali, in caso di bisogno e necessità, è prevista la visita del medico specialista dermatologo.”