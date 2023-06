Il turismo traina l’economia della Liguria: nel savonese spiccano i traffici portuali

Liguria. L’economia della Liguria ha continuato a crescere nel 2022, nonostante le difficoltà generate dalla guerra in Ucraina e nonostante l’inflazione che frena consumi e investimenti. Una risalita più contenuta rispetto al 2021, anno della ripartenza post Covid, che mostra comunque una “buona capacità di resistenza e reazione” da parte del sistema regionale. Lo evidenzia il rapporto annuale della Banca d’Italia, presentato oggi nella sede di Genova dalla direttrice Daniela Palumbo e dal coordinatore dello studio Davide Revelli.

Secondo l’indicatore trimestrale dell’economia regionale (Iter) elaborato dalla Banca d’Italia, nell’anno il prodotto ligure sarebbe cresciuto del 3,7%, seguendo una dinamica analoga a quella nazionale. Le prospettive per i prossimi mesi si connotano ancora per significativi margini di incertezza legati soprattutto all’evoluzione del contesto geopolitico e dell’inflazione. Le previsioni di vendita delle imprese sono improntate alla cautela, anche se calano le aziende che si aspettano problemi di approvvigionamento o costi elevati. Circa il 70% delle imprese prevede di aumentare i prezzi, il 60% pensa di ridurre i margini di profitto.

“Nell’ambito dell’industria il contributo maggiore è arrivato dalle costruzioni che hanno continuato a beneficiare delle agevolazioni fiscali ma anche della prosecuzione dei lavori delle più importanti opere pubbliche. Le ore segnalate alle casse edili sono aumentate del 18% – spiega Palumbo -. Per quanto riguarda il terziario il contributo maggiore è venuto dal turismo. I flussi sono cresciuti del 32% e sono stati sostenuti dalla componente straniera, aumentata del 70%. La spesa dei turisti stranieri in Liguria nel 2022 è cresciuta del 75%“.

Il turismo si conferma in effetti un settore sempre più trainante, come suggeriscono anche gli ultimi dati della Regione. Un boom che sembra molto meno “volatile” rispetto al passato. “La crescita sta proseguendo, i pernottamenti si sono posizionati al di sopra dei livelli pandemici – osserva ancora la direttrice della Banca d’Italia di Genova -. La realizzazione di molti interventi legati alle infrastrutture portuali, ferroviarie e autostradali porterà benefici anche all’offerta turistica e potrà conferire maggiori stabilità agli andamenti positivi di questi anni”. A confermare questa lettura il dato dei passeggeri in transito nei porti liguri, quasi raddoppiati, grazie anche all’eliminazione di tutte le restrizioni sui viaggi. I traghetti hanno superato i livelli pre-pandemici sfiorando quota 3 milioni, le crociere non ancora (poco sopra i 2 milioni di passeggeri).

Nell’industria in senso stretto la produzione ha decelerato, fino a stabilizzarsi: le ore lavorate sono risultate sostanzialmente Invariate rispetto all’anno precedente. Nonostante il significativo in incremento del fatturato dovuto alla revisione al rialzo dei listini, le vendite in termini reali sono aumentate in misura contenuta (circa il 3%). La spesa per investimenti si è ridotta di oltre il 14%.

Il traffico mercantile è aumentato del 3,6 per cento (8,3 nel 2021), decelerando progressivamente nel corso dell’anno per effetto del rallentamento del commercio mondiale connesso con la perdurante incertezza geopolitica e la persistenza dell’inflazione su livelli elevati nelle principali economie avanzate. La dinamica complessiva ha beneficiato dei buoni risultati dello scalo di Savona-Vado (11,3 per cento); al positivo andamento delle rinfuse liquide (13 per cento) è corrisposto un calo di quelle solide (-12 per cento).

La componente containerizzata misurata in unità di carico (TEU) si è ridotta del 2,3 per cento rispetto al 2021; il calo è stato minore rispetto a quello registrato nei principali porti del Nord Europa e del Mediterraneo occidentale. In Liguria la flessione si è concentrata nei due trimestri centrali dell’anno e ha riflesso soprattutto il dato negativo del porto della Spezia (-8,2 per cento), solo parzialmente compensato dall’incremento conseguito a Savona-Vado (18,3 per cento). Nel primo trimestre dell’anno in corso i traffici complessivi si sono ridotti (-3,6 per cento), risentendo dell’andamento sfavorevole delle merci containerizzate e delle rinfuse solide; quelle liquide hanno invece continuato ad aumentare.

Le transazioni immobiliari hanno continuato a crescere, seppure ln misura meno intensa, sia nel segmento abitativo sia in quello non residenziale (rispettivamente 5,6% e 4%). Nel 2022 le compravendite di abitazioni in Liguria hanno rallentato: la crescita è stata pari al 5,6 per cento, un valore superiore alla media del Nord Ovest e a quella nazionale; nonostante il calo registrato nel secondo semestre, le transazioni complessive hanno superato di un terzo quelle dell’ultimo anno precedente la pandemia. In base a nostre stime su dati dell’Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) e Istat, nel 2022 i prezzi delle case, che erano tornati a salire leggermente nei due anni precedenti, sono cresciuti ulteriormente (2,1 per cento), seppure in misura inferiore rispetto al Nord Ovest e all’Italia. Anche le compravendite di immobili non residenziali hanno decelerato (al 4 per cento), con quotazioni ancora in calo in tutti i principali comparti.

Nonostante i significativi rincari degli input produttivi, in particolare di quelli energetici, la redditività aziendale è stata sostenuta dall’incremento dei prezzi di vendita: oltre i quattro quinti delle imprese liguri hanno conseguito un risultato economico positivo. In un contesto caratterizzato da un significativo rialzo dei tassi di interesse, il fabbisogno finanziario è stato soddisfatto utilizzando anche l’abbondante liquidità precedentemente accumulata, rimasta comunque su livelli molto elevati nel confronto storico.

Nel 2022 il quadro congiunturale favorevole si è riflesso sul mercato del lavoro. L’occupazione ha continuato a crescere (del 3,6%), trainata dalla componente dipendente, mentre è proseguito il calo dei lavoratori autonomi e il tasso di disoccupazione si è ridotto (al 7%). Le assunzioni nette, ancora positive, hanno riguardato quasi esclusivamente posizioni a tempo indeterminato. La creazione di nuovo lavoro ha interessato tutti i principali comparti. È diminuito ulteriormente il ricorso agli strumenti di integrazione, tornato su livelli non molto superiori a quelli pre-pandemici.

È proseguito l’incremento dei consumi, grazie anche al positivo andamento del mercato del lavoro, ma è stato frenato dal rialzo dell’inflazione che in Liguria ha raggiunto punte elevate: dopo la punta di ottobre è stato raggiunto il 13,6% a dicembre, con un’incidenza maggiore rispetto alla media italiana. Un fattore determinante per i ceti meno abbienti.

I mutui per l’acquisto di abitazioni hanno decelerato (al 2,5%) in connessione con la dinamica delle transazioni immobiliari. Alla fine dell’anno il grado di indebitamento delle famiglie liguri nei confronti di banche e società finanziarie è lievemente calato, rimanendo su un livello inferiore rispetto al Nord Ovest e all’Italia.

I prestiti bancari al settore privato non finanziario hanno progressivamente rallentato, contraendosi negli ultimi mesi dell’anno (a dicembre la diminuzione sui 12 mesi è stata del 3,1%) per effetto dell’accentuata riduzione dei finanziamenti alle imprese (-8,7%), su cui hanno Inciso le scelte di indebitamento di alcune rilevanti aziende. Le condizioni di accesso al credito sono diventate leggermente più restrittive, con un incremento degli spread medi applicati e una riduzione delle quantità offerte.

Per le imprese, i flussi di nuove posizioni deteriorate sono lievemente cresciuti; tra i crediti in bonis è salita l’incidenza di quelli per i quali si è registrato un aumento del rischio. Sul lato del risparmio finanziario, i depositi di Imprese e famiglie sono complessivamente diminuiti (-1,1%), dopo un periodo di prolungata espansione. Il valore dei titoli a custodia presso il sistema bancario si è ridotto del 6,2%, anche per effetto del calo delle quotazioni di mercato. Gli investimenti in titoli di Stato e obbligazioni private (soprattutto quelle bancarie) sono cresciuti, riflettendo il rinnovato interesse dei risparmiatori verso i bond a fronte del rialzo dei tassi di interesse.

Nel 2022 la spesa degli enti decentrati liguri è complessivamente aumentata (2,8%), anche a causa dei maggiori costi legati ai consumi elettrici e dell’incremento degli oneri per contratti di servizio, a cui ha contribuito la crescita dei prezzi. Gli investimenti fissi sono saliti marginalmente (1,1%). E il Pnrr? “Al momento le spese per investimenti delle amministrazioni pubbliche sono molto contenute ma sono destinate a crescere nei prossimi anni. Le risorse complessive Pnrr-Pnc ammontano a 4,9 miliardi, circa il 4% del totale nazionale. Ci aspettiamo molto dalla realizzazione di questi investimenti”, aggiunge Palumbo.