Il presidente De Michelis (Distretto Florovivaistico): “Sostenibilità e piante multiuso”

Ponente. Mentre il mercato floricolo per le aziende della piana albenganese e del savonese spera ancora in margini di commercializzazione dopo il netto calo nelle vendite avuto quest’anno nel consueto periodo di inizio primavera, non è mancata la presenza all’evento “Flower Trails”, una manifestazione unica nella quale le principali aziende florovivaistiche olandesi e tedesche sono per quattro giorni aperte a visite e approfondimenti da parte di clienti, fornitori e consumatori.

Flornews Liguria e il presidente del Distretto Luca De Michelis hanno partecipato nei giorni del 13 e 14 giugno, anche per sondare la situazione del mercato e le novità del settore, con le imprese floricole del nostro territorio che sperano di invesrtire la rotta rispetto al calo negli ordini da parte della grande distribuzione avvenuto nei tradizionali mesi di marzo e aprile.

“L’impressione è stata ottima: visitare le realtà produttive direttamente sui siti produttivi è molto più diretto e da un’impressione molto meno “artificiale” che in altri eventi. I prodotti sono ovviamente presentati al meglio, ma non sono presenti prodotti “da fiera”, che poi non sono rappresentativi o realistici” afferma il presidente del Distretto Florovivaistico Luca De Michelis.

“La gran parte delle esposizioni riguarda piante in vaso fiorite di dimensioni piccole e medie, vasi per lo più tra il 10 e il 30. Molte varietà proposte dalle tante aziende ibridatrici, le più importanti al mondo, sono dei prodotti interessanti per la coltivazione in Liguria. In particolare, risulta fortemente spinto e apprezzato il prodotto sostenibile e naturale e le piante a doppio uso – ornamentale e alimentare, ad esempio”.

“Si tratta di una manifestazione fortemente indirizzata ai professionisti e in quanto tale ci si poteva aspettare una certa distanza: invece abbiamo riscontrato una grande capacità di accoglienza e un’ottima organizzazione, con una ampia partecipazione da tutta Europa come anche da America e Asia”.

“Partecipare a questi eventi è sempre molto utile: si possono ricevere molti stimoli su nuovi possibili prodotti e sugli andamenti del mercato. Per una realtà fortemente vocata all’export come la nostra è assolutamente fondamentale, direi quasi obbligatorio” conclude De Michelis.