Il Ppi di Albenga di nuovo attivo dal 15 luglio, la minoranza: “Operatività inadeguata, il reparto torni com’era prima del Covid”

Albenga. Sono stati confermati gli auspici espressi ieri dal consigliere e presidente della commissione regionale a sanità e sicurezza sociale Brunello Brunetto: il 15 luglio riaprirà il punto di primo intervento dell’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga. Il reparto sarà attivo, in questa fase, per 12 ore al giorno, in attesa che il ministero si pronunci sull’estensione dell’attività per l’arco delle intere 24 ore giornaliere.

Per la giornata di domani (mercoledì 7 giugno) è comunque in programma un incontro tra i sindaci-presidenti dei distretti sociosanitari della provincia di Savona (il sindaco di Albenga Tomatis, il sindaco di Savona Russo, il sindaco di Finale Ligure Frascherelli e il sindaco di Cairo Montenotte Lambertini) “al fine di coordinarsi e prepararsi al faccia a faccia con l’assessore Regionale Angelo Gratarola per discutere il Piano Sociosanitario della Liguria in fase di approvazione”.

“Avere un punto d’emergenza aperto h24 con le stesse funzionalità che aveva prima della sua chiusura ad Albenga è di fondamentale importanza, non solo per il nostro comprensorio, ma anche per alleggerire la situazione di criticità e sovraffollamento del Santa Corona che inevitabilmente si ripercuote anche sulle pubbliche assistenze”, ha affermato in merito il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis.

Il confronto tra i primi cittadini e l’assessore Gratarola è invece stato fissato per il prossimo mercoledì 14 giugno.

E sulla prossima riapertura del Ppi ingauno, i consiglieri comunali di Lega e Forza Italia di Albenga hanno espresso “alcune importanti considerazioni. È fondamentale sottolineare che il nuovo Ppi non presenterà alcuna differenza rispetto all’esistente ambulatorio dei codici bianchi, poiché non ci sarà alcun cambiamento se non nell’insegna all’ingresso del Santa Maria di Misericordia. E’ vero infatti che non arriveranno al Ppi ambulanze per il trasporto dei pazienti destinati al Santa Maria di Misericordia e che non saranno inseriti medici specialisti dell’emergenza nel personale medico del Ppi. Saranno infatti, ancora come oggi, i medici di famiglia o i medici delle cooperative a gestire un ambulatorio di bassa intensità, in cui il paziente si dovrà presentare autonomamente e non si sa ancora bene se pagando la prestazione sanitaria come oggi già di prassi”.

“Riteniamo che, di fronte a questa situazione, la visita, ieri mattina, del sindaco Riccardo Tomatis arrivato in regione a bordo dell’automedica insieme al presidente della Croce Bianca, Dino Ardoino, e il successivo incontro con il presidente della regione e l’assessore regionale alla sanità Angelo Gratarola senza richiedere un Ppi come quello presente prima del 2019, indichino un accordo tra il governatore Toti e il sindaco Tomatis sul definitivo declassamento del nostro Santa Maria di Misericordia nel nuovo Piano sanitario regionale che verrà approvato a breve. Diversamente, non si spiegherebbe il silenzio stampa adottato dal sindaco sui principali canali di informazioni rispetto alle richieste di chiarimenti avanzate dalle sezioni di Lega e Forza Italia”.

Secondo i consiglieri, “questo accordo ‘occulto… ma non troppo’ solleva preoccupazioni tra i cittadini di Albenga, che si sono sempre affidati al Santa Maria di Misericordia per le cure mediche di emergenza. È inaccettabile che venga sacrificato un ospedale nuovo che ha sempre svolto un ruolo vitale nel nostro territorio. Chiediamo al sindaco Tomatis e al governatore Toti di riconsiderare questa decisione, al fine di garantire una struttura di pronto intervento adeguata alle esigenze dei cittadini di Albenga come già operativa prima del Covid-19″.

Ma il sindaco di Albenga Tomatis ha subito smentito di aver incontrato Toti-Gratarola per un confronto in ambito sanitario, parlando di una visita in Regione “per questioni di carattere urbanistico“.