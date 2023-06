Il Pd Liguria: “In piazza con chi manifesta per chiedere a Governo e Regione risorse e interventi urgenti a sostegno della sanità pubblica”

Liguria. Vedrà la partecipazione dei rappresentanti del Pd la mobilitazione regionale a sostegno della sanità pubblica promossa da Cgil Liguria. La prima manifestazione si terrà a Genova giovedì 15 giugno a partire dalle ore 10 davanti al pronto soccorso dell’ospedale Galliera. Le manifestazioni territoriali si terranno a La Spezia il 4 luglio, l’11 luglio a Imperia, il 18 luglio a Savona.

“Domani saremo al fianco di sindacati, associazioni e cittadini che manifestano in Liguria per chiedere alle istituzioni interventi urgenti a sostegno della sanità pubblica- dicono la deputata e segretaria del Partito Democratico Ligure Valentina Ghio e il capogruppo del PD in Regione Liguria Luca Garibaldi – Condividiamo le richieste e l’allarme che arriva dai territori e chiediamo alla Regione e al Governo di reperire le risorse necessarie per assumere nuovo personale e stabilizzare quello precario: passo indispensabile per snellire le liste d’attesa e garantire esami e prestazioni pregresse in tempi ragionevoli”.

“Chiederemo chiarezza nell’utilizzo dei fondi del Pnrr e su come Governo e Regione intendono intervenire per affrontare gli extra costi che ad esempio in Liguria hanno fatto lievitare gli investimenti per le Case e gli Ospedali di comunità di 18 milioni di euro, un buco che la Giunta ha deciso di colmare togliendo oltre 14 milioni di euro da fondi nazionali destinati ad altri interventi di edilizia sanitaria, rischiando di azzoppare manutenzioni indispensabili per il miglioramento delle strutture sanitarie liguri. Serve un Piano straordinario per evitare il collasso della sanità pubblica”.