Garlenda. Si è tenuta questa mattina a Garlenda la visita del ministro per la Disabilità Alessandra Locatelli presso il nuovo Tennis Club di via Roma, dove è in programma l’unico torneo di tennis con validità nazionale per gli atleti con disabilità intellettiva-relazione.

All’incontro erano presenti gli amministratori locali e i rappresentanti di diverse associazioni del territorio.

“Le iniziative sono tante, a tutti i livelli istituzionali – ha spiegato il ministro -, e questo mi rende molto orgogliosa. Da poco abbiamo firmato un protocollo di intesa, anche con il Ministro Abodi, il ministro Valditara e con altri Ministri, per riprendere i Giochi della Gioventù, proprio partendo dalle scuole, con il modello dell’inclusione e per valorizzare lo sport a partire dall’ambiente scolastico”.

Locatelli ha ricordato anche le “tante altre attività alle quali noi teniamo tantissimo e che siamo sostenendo – ha aggiunto -. Non solo quelle del CIP (Comitato Italiano Paralimpico, ndr), FISDIR (Federazione Italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali, ndr), ma anche quelle di Special Olympics, e presto ci saranno anche le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina e tante altre iniziative. Per i ragazzi, per le persone con disabilità e per tutti sarà un aspetto sempre più centrale. È un modello che vince”.

La visita del ministro Locatelli è stata anche l’occasione per parlare della Disability Card, il documento in formato tessera che permette alle persone con disabilità di accedere a beni e servizi, pubblici o privati, gratuitamente o a tariffe agevolate. Il Comune di Garlenda è il primo in provincia di Savona a dotarsi di questo strumento: “Il Comune di Garlenda – ha sottolineato Locatelli -, si è attrezzato anche per far avere degli sconti importanti alle persone con disabilità, e questo è un valore aggiunto. L’Italia è uno degli otto Paesi dell’UE che fa parte di questa sperimentazione e dopo una serie di incontri con il Commissario europeo Dalli, ci è stato detto che siamo il Paese più avanzato nella sperimentazione. Appena mi sono insediata ho attuato il passaggio alla dematerializzazione della stessa carta, in modo che la possano usare tutti, ovunque, anche con il proprio cellulare”

Il Ministro Alessandra Locatelli a Garlenda

“Credo che attraverso la Disability Card si possa facilitare per le persone la presentazione dei documenti. Purtroppo ancora oggi, in alcune strutture, come stazioni e aeroporti, sono ancora presenti delle difficoltà e complicazioni burocratiche, che speriamo di poter superare in questo modo rendendo più facile la vita delle persone”, ha concluso il ministro.

” Il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli ha accettato il nostro invito a visitare il Savonese e stamane l’abbiamo accolta nel Comune di Garlenda, dove ha incontrato amministratori e associazioni del territorio che hanno illustrato le esigenze della popolazione – commentano il capo dipartimento Disabilità della Lega Liguria Sara Foscolo e il consigliere regionale della Lega e presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale Brunello Brunetto – . A Garlenda abbiamo presentato la convenzione siglata con le associazioni del territorio sulla ‘Disability card’, un modo per riconoscere immediatamente persone con disabilità e consentire l’accesso prioritario a strutture pubbliche e agevolate a musei e centri sportivi. Molto concreto e produttivo il confronto tra le associazioni, gli amministratori locali e il Ministro, che ringraziamo per la sua visita in Liguria. Il Ministro ha inoltre incontrato i 40 atleti con disabilità intellettivo-relazionale che hanno partecipato al Torneo di tennis nazionale di primavera Fisdir in corso a Garlenda”.

La visita del ministro nel savonese proseguirà alle 12.30 presso il Museo Multimediale della 500 “Dante Giacosa” a Garlenda, la tappa alla Casa ADSO, ad Albenga, e infine la visita alla struttura Anffas di via Sant’Eugenio a Ceriale.