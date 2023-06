Il Lions Club Alassio dona una carrozzina da mare per disabili al Comune di Laigueglia

Laigueglia. Il Lions Club Alassio – Baia del Sole ha donato una carrozzina disabili da mare, modello Job, al Comune di Laigueglia, dopo una raccolta fondi appositamente organizzata dai suoi soci.

“Accettiamo con piacere questo dono e ringraziamo, il Lions Club Alassio per l’attenzione rivolta alle esigenze e problematiche delle persone con disabilità”, commentano dall’amministrazione comunale.

Il Comune di Laigueglia ha individuato come luogo maggiormente idoneo per la collocazione della carrozzina la spiaggia comunale denominata “Bagni San Matteo”, in quanto la stessa si manifesta come lo stabilimento comunale più centrale, frequentato e facilmente accessibile da parte degli utenti con disabilità, avendo l’accesso al livello della passeggiata a mare e sostanzialmente privo di barriere architettoniche.

La donazione da parte del Lions Club si è svolta alla presenza dei vertici dell’associazione benefica e di alcuni soci che hanno consegnato la carrozzina Job al Comune di Laigueglia, rappresentato dal sindaco Giorgio Manfredi e dal consigliere D’Apolito. Ha partecipato all’evento anche il Parroco di Laigueglia, Don Danilo Galliani. La cerimonia si è tenuta presso lo stabilimento balneare “Bagni San Matteo”, dove il presidio è già in opera e pronto all’uso da oggi.

“Ci stiamo inoltre adoperando fattivamente e con grande attenzione – spiegano dall’amministrazione – per un approccio globale indirizzato all’abbattimento delle barriere architettoniche presenti in città, mediante il monitoraggio ed il censimento di tutte le situazioni problematiche, l’individuazione delle priorità ed urgenze degli interventi e la risoluzione delle criticità presenti sul territorio nei minori tempi possibili”.