Il Festival di Economia in Anteprima anima l’estate di Savona: quattro incontri con esperti e autori

Savona. Dall’esperienza di Economia in Anteprima, la rassegna di Librerie Feltrinelli e Azimut, nasce il Festival di Economia in Anteprima che avrà luogo nei giorni 11 e 12 luglio e 10 agosto nella centralissima piazza Pertini del Nuovo Complesso San Paolo.

Economia in Anteprima, da quasi un anno, attraverso la voce di prestigiosi protagonisti del mondo accademico e giornalistico, permette ai savonesi di orientarsi in modo compiuto sulle più recenti questioni che coinvolgono, in senso lato, la materia economia: moneta digitale e politica economica internazionale, conseguenze delle riforme fiscali e green economy, e così via, avendo come filo conduttore quello di affrontare tutti i temi “caldi” che necessitano di una adeguata spiegazione per essere compresi.

Con il Festival di Economia in Anteprima gli incontri saranno ancora più ricchi e stimolanti grazie ai numerosi ospiti che si alterneranno sul palco di piazza Pertini.

IL PROGRAMMA

Martedì 11 luglio ore 21.00: SPORT, CALCIO E FINANZA

Confronto con Marco Bellinazzo, autore di “Le nuove guerre del calcio” Elena Tagliabue, direttore tecnico settore femminile Pro Sesto Femminile, Michele Sbravati, responsabile settore giovanile Genoa Cfc, Marco Lanna, presidente UC Sampdoria. Modera Alberto Becchi.

Mercoledì 12 luglio ore 18.30: ECONOMIA E COMUNICAZIONE

Dialogo tra Luciano Canova, economista, divulgatore, autore di “L’economista sul tapis roulant” Canova (Università Bocconi) e Lorenzo Pregliasco co-fondatore di Quorum, direttore del web magazine You Trend, autore di “Benedetti sondaggi”. Modera Giacomo Vigo.

Mercoledì 12 luglio ore 21.00: EGEMONIA AMERICANA E RUOLO DELL’EUROPA

Dialogo tra Giuseppe Sarcina giornalista del “Corriere della Sera” autore di “Il mondo sospeso”, Franco Bruni, professore emerito Università Bocconi, Vicepresidente ISPI, autore di “Oltre le colonne d’ercole”, Marco Buti, titolare della cattedra Tommaso Padoa Schioppa in Integrazione economica e Monetaria europea all’Istituto Universitario Europeo, autore del libro “Jean Monnet aveva ragione?”. Modera Alberto Becchi.

Giovedì 10 agosto ore 21.00

Carlo Cottarelli, economista, Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, presenta il libro “Chimere”. Moderano Alberto Becchi e Marco Vigo.

Gli incontri di Economia in Anteprima riprenderanno in autunno nella sala Azimut:

28/09

Sergio Rizzo è stato editorialista del «Corriere della Sera» e vicedirettore di «Repubblica».

È autore di numerosi best seller, tra cui La casta, scritto con Gian Antonio Stella (2007).

Tra i suoi libri più recenti ricordiamo 02.02.2020. La notte che uscimmo dall’euro (2018), La memoria del criceto (2019), Riprendiamoci lo Stato (2020; con Tito Boeri) e Potere assoluto (2022).

27/10

Luciano Violante è un ex magistrato e politico italiano, parlamentare alla Camera dei deputati dal 1979 al 2008, dov’è stato presidente della Commissione parlamentare antimafia dal 1992 al 1994 e presidente della Camera dal 1996 al 2001.