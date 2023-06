Il Festival della Lavanda, Parole ubikate in mare, il Mercato Riviera delle Palme e tanto altro: cosa fare questo weekend

Savonese. Sarà un fine settimana ricco di eventi quello che si sta aprendo. Torneranno l’atteso Festival della Lavanda a Pietra Ligure, la rassegna estiva “Parole ubikate in mare” ad Albissola Marina, le “Cengiadi” e tanto altro. Non mancheranno occasioni per fare shopping all’aria aperta, per rivivere la bellezza degli anni ’50, per ascoltare buona musica dal vivo, per dare la propria mano per cambiare il mondo e per divertirsi al luna park o con gli animali. Ma ora scopriamo insieme nel dettaglio gli appuntamenti da non perdersi.

A PIETRA LIGURE ARRIVA IL FESTIVAL DELLA LAVANDA

Questo weekend torna il Festival della Lavanda Petrae a Pietra Ligure. L’atteso appuntamento prenderà il via con un evento dedicato all’ingegno e alla competenza dei liguri che nei secoli hanno dato vita a una scuola di botanica importante e riconosciuta a livello mondiale. Il titolo dell’incontro che si terrà alle ore 10.30, presso Piazza San Nicolò dopo il taglio del nastro, è “La botanica in Liguria da Gallesio a Stalla, passando da Italo Calvino”. Sarà un festival ricco di appuntamenti tra spettacoli, il mercatino dei fiori, incontri e attività di animazione: momenti, insomma, di valorizzazione del territorio pietrese e del florovivaismo.

TORNA “PAROLE UBIKATE IN MARE”: IL PRIMO INCONTRO AD ALBISSOLA CON FERRUCCIO DE BORTOLI

Sabato 24 giugno parte la rassegna letteraria estiva “Parole ubikate in mare”, un appuntamento ormai fisso e molto atteso che vedrà quest’estate 18 serate con 22 autori tra i più importanti del mondo della cultura e del giornalismo in Italia. Il primo incontro si svolgerà ad Albissola Marina, in Piazza della Concordia: sarà ospite l’ex direttore di Corriere della Sera e Sole 24 Ore Ferruccio De Bortoli che parlerà di prospettive per il paese Italia. L’appuntamento alle ore 21,15.

AD ALBENGA SI RIVIVONO GLI ANNI ’50

Domenica un tuffo negli anni ’50 ad Albenga. Ci saranno il concorso “Miss Pin Up”, l’arrivo delle Fiat 500, musica dal vivo, la sfilata, spettacoli, momenti di intrattenimento e tanto altro. Il tutto nelle splendide location del lungomare e di Piazza De Andrè. Il pubblico – per partecipare attivamente – è invitato a vestirsi a tema, contribuendo a far immergere ancora di più in una vera atmosfera di festa in stile anni Cinquanta. I dettagli della manifestazione qui.

LA 18ESIMA EDIZIONE DI “CENGIADI”: SPORT E MOTORI A FAR DA PADRONI CON DUE OSPITI D’ECCEZIONE

Questo fine settimana ci saranno anche le “Cengiadi”, la manifestazione valbormidese che quest’anno raggiunge la sua 18esima edizione. In questa occasione, a Cengio, arriveranno due ospiti d’eccezione: il pluricampione italiano di bmx Alessandro Barbero e il pilota Loris Rosati con la sua Ape-proto motorizzata Honda Hornet 600. L’appuntamento è con i motori e con altri sport: dal calcio al basket, dallo yoga alla ginnastica posturale, dalla gara di biglie su sabbia alla corsa nei sacchi, dagli scacchi giganti al tiro ai barattoli fino alla gara delle rotoballe. In particolare un’Ape verrà trasformata in un vero e proprio bolide, riuscendo a raggiungere una velocità di 145km/h. Uno spettacolo, insomma, da non perdere! Il programma completo dell’evento qui.

IL MERCATO RIVIERA DELLE PALME: SHOPPING ALL’ARIA APERTA A DUE PASSI DAL MARE

Domenica shopping all’aria aperta ad Albissola Marina: ci saranno i banchetti del Mercato Riviera delle Palme. I migliori ambulanti della Liguria faranno tappa in piazza Vittorio Veneto, a pochi passi dal mare, per esporre abbigliamento, accessori per tutti i gusti e proposte per accontentare anche il palato. Ci sarà un vasto assortimento con le novità delle collezioni e prodotti di qualità. Ad accogliere i clienti, come sempre, personale gentile e competente in grado di indirizzare chiunque verso la scelta giusta.

A VARAZZE L’OMAGGIO A MARIA CALLAS

Sabato 24 giugno a Varazze si tiene il penultimo appuntamento della rassegna “Varazze Città delle donne 2023” con un omaggio a Maria Callas insieme a “Maria&Maria”. Nel 100° anniversario della sua nascita, i soprani Sara Intagliata e Sarah Tisba omaggeranno in piazza Bovani la Divina, con un programma che spazierà dall’opera alla canzone. Ad accompagnare le due interpreti, il pianista Luigi Signori che interverrà anche come voce rock per uno spettacolo indimenticabile. Maria Callas è stata una delle più grandi cantanti liriche di tutti i tempi. Nata nel 1923 negli Stati Uniti, ha conquistato il mondo con la sua voce straordinaria e le sue interpretazioni emozionanti. La sua carriera è stata caratterizzata da ruoli indimenticabili e un talento che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia dell’opera.

A SPOTORNO DIVERTIMENTO ASSICURATO CON IL LUNA PARK

Per chi desidera fare il pieno di adrenalina, sabato riparte il Luna Park a Spotorno. L’attrattiva per grandi e piccini regalerà tante emozioni tutta l’estate sulla via Aurelia, in località Serra sul Mare. Quest’anno una novità assoluta: tutti i martedì si potranno ritirare gli sconti di uno o due euro da spendere il giovedì della stessa settimana in giostra. Un’ottima occasione per chi non si accontenta di vivere il divertimento una volta sola!

AD ALBISSOLA “IL SUMMER ECO TOUR”: MUSICA, GIOCHI, DIVERTIMENTO E APPROFONDIMENTOI SUL RISPETTO DELL’AMBIENTE

Un evento per rispettare l’ambiente e invitare all’attivismo. E’ quello previsto questo fine settimana ad Albissola Marina. Il Summer Eco Tour 2023 farà tappa in quattro delle più belle spiagge italiane per parlare di ecologia e natura, e partirà proprio nel savonese. Saranno giornate in riva al mare per informare sull’importanza del rispetto dell’ambiente e della raccolta differenziata con momenti di approfondimento, ma anche giochi, musica e divertimento.

AL PARCO ASINOLLA TANTE ATTIVITA’ PER GRANDI E PICCINI NELLA NATURA

E anche questo weekend non potranno mancare gli appuntamenti nella natura al parco Asinolla di Pietra Ligure. Ci saranno occasioni per salire e fare passeggiate a cavallo, momenti di tenerezza con gli asini in un gioco di coccole e carezze, ma anche laboratori per bambini, format esperienziali, punti ristoro e postazioni per rilassarsi lontano dai rumori della città. Occasioni uniche per potersi godere la natura con gli amici o con la propria famiglia. Tutti gli eventi previsti qui.

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.