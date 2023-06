Il Comune di Albenga premia “Donne in Campo” Cia Savona: contributo devoluto all’Emilia Romagna

Albenga. Nell’ambito del programma per le celebrazioni del 2 giugno, il Comune di Albenga ha consegnato uno speciale riconoscimento a “Donne in Campo” di Cia Savona.

Donne in Campo e stata accomunata nel premio tributato dal Comune di Albenga alla squadra di Protezione Civile. Entrambe le associazioni sono state ringraziate dall’amministrazione comunale ingauna.

In seguito una responsabile femminile della Protezione Civile albenganese ha simbolicamente ricevuto da Simona Merlino, responsabile di Donne in Campo, il premio in denaro del concorso aiuole di Fior d’Albenga 2022, che sarà impegnato per gli aiuti all’Emilia Romagna colpita dall’alluvione.

Donne in Campo è da tempo protagonista di diverse manifestazioni del Comune. Tra queste “Fior d’Albenga”, con il primo premio ottenuto per Aiuole in Fiore nel 2022 e la partecipazione all’edizione 2023, ma anche “Calici di Musica” dell’agosto 2022 e la Fiera di San Martino nel novembre 2022, con la vendita di prodotti tipici del territorio.

L’associazione aveva realizzato anche la mostra fotografica “La fatica delle Donne”, in concomitanza con le celebrazioni per l’8 marzo.

Da diverso tempo Donne in Campo partecipa attivamente a diversi programmi culturali, promozionali e turistici della Citta di Albenga.

Per la “rete” delle produttrici di CIA Savona un altro importante riconoscimento e attestato di stima con una nuova azione solidale, questa volta diretta alle popolazioni emiliane.