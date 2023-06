Albenga. Il 5 giugno ricorre l’annuale ricorrenza della fondazione dell’Arma dei Carabinieri. In occasione del 209esimo anniversario, anche Albenga ha celebrato – questa sera – la ricorrenza in piazza Tortora alla presenza del sindaco Riccardo Tomatis e delle autorità militari.

La cerimonia ha avuto inizio con queste parole: “L’associazione nazionale dell’Arma dei Carabinieri della sezione di Albenga, seppur in forma ridotta, ha sentito il desiderio di celebrare tale ricorrenza dinanzi al Monumento al Carabiniere, realizzato dall’artista Flavio Furlan e dal maestro Andrea Craviotto nel 2014 in occasione del bicentenario dell’Arma, rendendo così omaggio a tutti i caduti in servizio nell’adempimento del loro dovere e rivolgendo un pensiero a tutti i carabinieri che per motivi diversi ci hanno preceduto, tutti con un comune denominatore: la fedeltà agli ideali d’onore e giustizia che da sempre contraddistinguono i carabinieri”.

Durante la cerimonia, oltre il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, presenti anche i primi cittadini Matteo Mirone di Arnasco e Massimo Niero di Cisano. Presenti anche i genitori del maresciallo Daniele Ghione di Finale Ligure caduto a Nassirya. Non poteva mancare anche il comandante dei carabinieri di Albenga, Walter Crescentini. La benedizione è stata a opera di don Cesare.

Nell’evento dedicato al 209esimo anniversario dell’Arma dei Carabinieri sono stati anche consegnati alcuni riconoscimenti simbolici che offrono il senso della gratitudine per l’impegno dimostrato dai carabinieri.