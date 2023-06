I “Supereroi per voi” ospiti a Senigallia per la partita del cuore della Nazionale Cantanti

Senigallia. C’erano anche i “Supereroi per voi” alla partita del cuore della Nazionale Cantanti, organizzata dalla Caritas il 21 giugno allo stadio “Bianchelli” di Senigallia, con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore delle famiglie colpite dall’alluvione nelle Marche.

I savonesi Superman, Capitan America, Batman, Deadpool, Thor e Black Panther non si sono sfidati sul terreno di gioco, ma hanno regalato sorrisi ed intrattenuto a bordo campo un gruppo di bambini disabili con le biciclette “inclusive” messe a disposizione da Aspassobike.

Grazie a questa serata, di sport e solidarietà, sono stati raccolti in totale 85mila euro: circa 30mila euro per gli incassi dello stadio e 55mila devoluti dagli sponsor.

Diverse le stelle della musica che hanno affrontato il Charity Team Senigallia: una selezione di personalità della politica, della cultura e dello sport locale. A capitanare la Nazionale Cantanti Enrico Ruggeri, allenatore Sandro Giacobbe. In campo artisti come Matteo Bocelli, Shade, Boro Boro e Moreno, quest’ultimo ha realizzato una doppietta che però non è bastata. I padroni di casa hanno vinto per 3 a 2.