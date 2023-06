Ha in casa due pistole, un fucile rubato, hashish e marijuana: arrestato da Squadra Mobile e polizia locale di Loano

Finale Ligure. Aveva a casa due pistole, un fucile a pompa rubato e oltre cento munizioni il 31enne arrestato ieri pomeriggio a Finale Ligure dalla Squadra Mobile di Savona con l’ausilio di unità cinofila della polizia locale di Loano. L’uomo, con precedenti di polizia, è stato fermato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di droga, detenzione di armi clandestine e detenzione illegale di armi e munizioni.

I poliziotti hanno rintracciato ed arrestato l’uomo in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica di Savona in quanto doveva scontare la pena complessiva di oltre quattro anni e sette mesi per reati in materia di armi e stupefacenti.

La successiva perquisizione domiciliare, a Loano, ha permesso di rinvenire e sequestrare due pistole con matricola abrasa, un fucile a pompa, risultato rubato ed oltre cento munizioni. Nella stessa abitazione sono stati trovati anche oltre due etti di hashish, circa una quindicina di grammi di marijuana ed oltre quattromila euro in contanti. Durante la perquisizione è stato trovato anche l’occorrente per il confezionamento della droga ed un bilancino di precisione.

L’arrestato, al termine degli accertamenti, è stato condotto in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria. l’operazione si colloca nell’ambito dei servizi di prevenzione e repressione finalizzati al contrasto dei reati in materia di stupefacenti.