Gym Boxe, la finalese Giulia Brondi a Fermo per conquistare il titolo italiano

Finale Ligure. Una passione nata per caso, per tenersi in forma durante la pandemia e che ora l’ha portata a sperare nel titolo di campionessa italiana di Gym Boxe. È questa in breve la storia di Giulia Brondi, 17enne originaria di Finale Ligure, che dal 2017 si è trasferita con la famiglia nel Lazio. E rappresenterà proprio questa regione alle finali nazionali che si terranno dal 15 al 18 giugno a Fermo.

Nata a Pietra Ligure e con doppia cittadinanza (italiana e brasiliana), Giulia ora frequenta la III° Liceo Classico a Tarquinia ed è tesserata per la SSD Gladiators di Roma, sotto la guida del maestro Massimo Barone, responsabile nazionale Gym Boxe della Federazione Pugilistica Italiana.

La giovane atleta condivide la sua passione per questo sport con il fratello Hector (vice campione regionale del Lazio categoria 57 kg), entrambi hanno avuto gli insegnamenti dei più bravi maestri Italiani della Nobile Arte (Giuseppe Sauli, Mario Massai, Massimo Barone ecc.). Hanno partecipato a numerosi tornei e a manifestazioni FPI come Romix a Roma.

Nel 2022 Giulia è stata campionessa Italiana Libertas ed ha incontrato i maggiori pugili italiani (Aziz Abbes Mouhiidine, Gianfranco Rosi, Pasquale di Silvio il Puma, Emiliano Marsili, Brandamura Emanuele ecc.). Ed ora è pronta per contendersi il titolo italiano 2023 nella categorie 52 kg.