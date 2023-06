Giornata mondiale dei donatori di sangue, a “Le Officine” di Savona una mattinata di donazioni con l’autoemoteca di Avis

Savona. In occasione della “Giornata Mondiale dei Donatori di Sangue”, mercoledì 14 giugno dalle 8 alle 11.30 al centro polifunzionale “Le Officine” di Savona, presso il parcheggio “Simone Weil” (fronte Conad), sarà allestita la nuova autoemoteca in collaborazione con AVIS comunale di Savona.

Nell’occasione sarà possibile effettuare una donazione di sangue. Per donare è necessario portare un documento d’identità. Non occorre essere digiuni, ma potete presentarvi dopo una piccola colazione (fette biscottate, biscotti secchi, caffè o the, poco zucchero. Niente latticini.

Per tutti i donatori cappuccio e croissant offerto da “Le Officine”.

E’ gradita la prenotazione presso l’Avis comunale di Savona al numero 019/8335684.