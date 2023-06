Ginnastica acrobatica, Polisportiva Agi protagonista a Torino: bronzo per Greta Shllegaj e Margherita Caracciolo

Loano. Il 2, 3, 4 giugno a Torino si è svolto il campionato nazionale di acrobatica con combinazioni, in gara

moltissime ginnaste provenienti da tutto il nord d’Italia. In questa edizione si è potuto osservare un alto

livello sia tecnico che artistico e la Polisportiva AGI, con le istruttrici Annamaria Tricomi e Eva Verus, ha ben figurato portando in gara ben 11 combinazioni per un totale di 19 atlete.

Per la prima categoria junior la coppia composta da Anna Martin e Zoe Prisciandaro, al loro debutto ai nazionali, ha conquistato un ottimo quarto posto. Zoe Prisciandaro si posiziona anche settima in duo con Giulia Nan precedendo le compagne di squadra Yassine Miriam con Giulia Nan (8°) e Matilde Molinari con Eranda Spahiu (9°).

Per la prima categoria senior Valentina Prato partecipa con due esercizi: in coppia con Lidia Lanzalaco e Yara Rharibi, piazzandosi rispettivamente sesta e settima.

Nella seconda giornata di gara, altro debutto per il duo di seconda categoria senior Elena Borghi e Vittoria Burastero che con la loro esibizione si posizionano al tredicesimo posto.

Per la terza categoria la coppia junior Celeste Rega e Burastero Elisa, inserite nella classifica senior, conquistano un ottimo ottavo posto e precedono il buon piazzamento di Grecia Zenteno Gonzales e Nina Tassara (10°). Sempre per la terza categoria senior chiudono le esibizioni di Lucrezia Bonifazio con Giulia Bollorino, tredicesime e con Nina Tassara quattordicesime.

Infine per la quarta categoria arriva il podio per la Polisportiva Agi. Greta Shllegaj e Margherita Caracciolo con il loro ben eseguito esercizio conquistano un meritato terzo posto che le consegna la medaglia di bronzo nazionale.

“Ringraziamo le allenatrici per il lavoro svolto quest’anno con una squadra nuova e composta da tante giovanissime ginnaste al loro debutto in agonismo, un grazie ai genitori sempre partecipi e soprattutto a tutte le atlete per il loro entusiasmo ed impegno”, commentano dalla Polisportiva Agi.