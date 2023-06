Gemellaggio tra Alassio e Genova: il Festival della Cultura diventa regionale e si trasforma in Ligyes

Alassio. La 4° edizione del Festival della Cultura di Alassio 2022 ha segnato un giro di boa, in virtù anche e soprattutto del percorso fatto nelle precedenti edizioni, posizionando la manifestazione tra le più importanti della stagione estiva ligure. Partito nel 2018 come un semplice contenitore per i 2 storici Premi culturali alassini è arrivato nell’edizione 2022 a toccare oltre 20 eventi, tra teatro, musica cinema, moda, letteratura, mostre e contest per i ragazzi, premiazioni e incontri lungo la città. Oggi, la 5° edizione, organizzata grazie all’impegno e alla volontà di GE.SCO SRL, si veste di nuovi colori e allarga i confini cittadini.

Questa edizione segnerà l’evoluzione regionale del format culturale alassino per abbracciare nuovi scenari e rivolgersi all’intero territorio ligure diventando Ligyes Alassio Genova Cultura Fest grazie al gemellaggio culturale fra Alassio e Genova che saranno teatro di spettacoli di rottura, evasione intelligente, riflessioni colte e sede anche autunnale di incontri ed educational per i giovani appassionati di cinema grazie al nuovo partner Genova Liguria Film Commission.

“Il Festival della Cultura di Alassio si rinnova all’insegna dell’interscambio tra le arti: teatro, musica, cinema, moda in uno stretto rapporto con Genova e anche con altre regioni come il Piemonte e il suo Museo Nazionale del Cinema a Torino – dichiara il presidente e assessore alla Cultura di Regione Liguria Giovanni Toti – Questo tipo di manifestazioni sono molto importanti per far crescere una città e promuovere scambi con artisti dei vari settori. Alassio è già un misto di arte e cultura, con i suoi giardini, le sue sculture, la sua pinacoteca e il suo mare, meta ogni anno di tantissimi turisti. Con questa nuova edizione del Festival, Alassio si consolida come contenitore culturale a tutto tondo in grado di promuovere un viaggio attraverso la storia, la tradizione, l’enogastronomia, il cinema, la moda grazie al contributo dei protagonisti di altrettanti settori che daranno modo, soprattutto ai giovani, di effettuare una riflessione sulle trasformazioni della nostra società”.

“Aver visto crescere in 5 anni questa manifestazione è per Alassio fonte di orgoglio ma anche stimolo per fare sempre meglio – commenta il sindaco di Alassio Marco Melgrati – Questa edizione raggiunge la dimensione regionale coinvolgendo enti rappresentativi che rafforzano sempre più questo appuntamento. Un gemellaggio culturale che fortifica le nostre identità e che andrà oltre la stagionalità della manifestazione”.

“L’organizzazione di una manifestazione che da locale diventa regionale è una grande sfida che siamo molto orgogliosi di intraprendere per questa quinta edizione. L’evoluzione del Festival sancisce l’enorme successo riscosso durante le edizioni passate. Abbracciamo con entusiasmo il Levante e puntiamo a diventare evento nazionale grazie ai partner che già ci seguono da anni”, le parole di Igor Colombi, presidente Ge.Sco Srl, Ente Organizzativo Manifestazione

Il treno degli eventi parte da Genova con la conferenza stampa ospitata nel Palazzo della Regione per poi spostarsi nella sua sede storica alassina per tutti gli eventi estivi e tornare a Genova con la stagione autunnale per un nuovo contest in collaborazione con il Genova Liguria Film Commission dedicato all’alfabetizzazione dei linguaggi del cinema e per una serie di masterclass con giovani talenti del cinema italiano a cura del Torino Film Festival del Museo Nazionale del Cinema.

I PARTNER DI LIGYES 2023

Si rinnova per la terza volta consecutiva la collaborazione tra la Città di Alassio e il Museo Nazionale del Cinema di Torino. “Siamo felici di rinnovare, per la terza edizione consecutiva, la partnership con la Città di Alassio attraverso il Festival della Cultura che quest’anno diventa LIGYES -Alassio Genova Cultura Fest abbracciando così l’interno territorio ligure” sottolinea Enzo Ghigo, presidente del Museo Nazionale del Cinema di Torino – Una collaborazione, quella fra il Museo Nazionale del Cinema e Alassio con Ligyes, che valica i confini regionali nel segno della cultura cinematografica quale linguaggio universale che unisce ed emoziona. Il contributo del Museo all’interessante e ricca kermesse vedrà coinvolti anche i suoi tre Festival: Torino Film Festival, Festival CinemAmbiente e Lovers Film Festival”.

Un gemellaggio culturale che in questa edizione esplode su Genova sede di Genova Liguria Film Commission per ospitare una grande novità di questa quinta edizione: un contest autunnale dedicato al cinema e ai suoi linguaggi rivolto alle scuole superiori di Alassio e Genova. Genova Liguria Film Commission fa il suo esordio in questa nuova veste del Festival e avrà un doppio ruolo: curerà la confezione del Premio alla carriera – Alassio Cinema– con una targa che sarà consegnata a Laura Morante nella serata del 24 luglio in Piazza Partigiani ad Alassio e si occuperà della regia dei contenuti del contest per le scuole superiori tutto incentrato attorno al cinema sotto la curatela di Cristina Bolla.

“Con piacere collaboriamo a questa quinta edizione di Ligyes_Alassio Genova Cultura Fest che rappresenta un evento importante di valorizzazione ‘dei mestieri dell’audiovisivo’. A tal proposito, il nostro supporto, in termini formativi, sarà orientato verso il progetto di alfabetizzazione all’audiovisivo”, afferma Cristina Bolla, Presidente Genova Liguria Film Commission.

Grazie inoltre alla sinergia e alla preziosa collaborazione tra MNC di Torino e Museo del Mare_MUMA di Genova si ospiteranno in questa sede prestigiosa del capoluogo ligure le masterclass curate dal direttore del TFF, Steve della Casa a partire dal mese di ottobre: esordirà la sessione delle masterclass autunnali l’attrice emergente Pilar Fogliati.

Altra new entry nella manifestazione quella di CNA Liguria l’Associazione di Moda che sarà partner per l’evento centrale del White Gala Dinner il 22 luglio con una sfilata ispirata ai temi del muretto, bellezza e amore. “Cna Federmoda partecipa con piacere al White Gala Dinner che si svolgerà il prossimo 22 luglio in onore dei 70 anni del Muretto di Alassio. Siamo lieti che un simbolo della Liguria diventi la cornice di un evento di moda che valorizza delle aziende manifatturiere regionali. Per Cna Federmoda è fondamentale sviluppare azioni di comunicazione in grado di esaltare la bellezza, la passione, lo stile e la creatività che caratterizzano l’artigianato. Coinvolgendo le nuove generazioni per far dare il giusto valore al prodotto artigianale e made in Italy, contro i prodotti fast fashion che ricordiamo spesso comportano un grande impatto ambientale per la produzione di capi standardizzati di bassa qualità e a prezzi ridotti. Cna Federmoda tutela l’artigianato italiano, che nella moda trova una delle sue migliori espressioni, come bene culturale della comunità, da trasmettere alle nuove generazioni con la speranza di portare i giovani verso il mondo della manifattura, che rappresenta un’opportunità occupazionale” dichiara Massimo Giacchetta, Presidente CNA Liguria.

GLI EVENTI DI LIGYES

Un’estate ricca di spettacoli, talk, gala, masterclass e personaggi da tutti gli ambiti della cultura nazionale. Una mostra sul Molo Bestoso imperdibile per i 60 anni de Il Gattopardo e un nuovo contest sul cinema e i suoi mestieri. Il tutto con la presenza fissa sul palco di Piazza Partigiani ad Alassio di Christian Floris e come special guest Luca Ponzi, Direttore TGR Liguria, media partner dell’intera manifestazione.

SABATO 8 LUGLIO

Talk firmato CinemAmbiente presentato da Luca Ponzi, direttore TGR Liguria, con ospite d’eccezione Paolo Galli, docente di ecologia dell’Università di Milano-Bicocca, dedicato alla conservazione e alla bellezza del mare, degli oceani e delle risorse marine a cura dal titolo “Le meraviglie del mare”.

DOMENICA 9 LUGLIO

Serata dedicata al teatro con “La finta malata” di Carlo Goldoni per la regia di Giorgio Caprile. Protagonisti: Miriam Mesturino, Franco Oppini, Roberto D’Alessandro.

SABATO 15 LUGLIO

17° edizione del Premio “Alassio per l’informazione culturale” presentata da Christian Floris con consegna del Premio a Marino Bartoletti.

SABATO 22 LUGLIO

White Gala Dinner sul Molo Bestoso, ospite d’onore della serata, dedicata all’amore e alla bellezza, una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo, uniti da trentasette anni: Riky Tognazzi e Simona Izzo accompagnati dalla famosa autrice di programmi Rai, Antonella Martinelli. Durante l’evento un flash moda dedicato alla bellezza con gli outfit del CNA Liguria.

DOMENICA 23 LUGLIO

Cena placée solo su invito con Riky Tognazzi e Simona Izzo a cura di Ivano Ricchebono *stella Michelin – Executive Chef Ristorante THE Cook at Diana presso il Diana Grand Hotel.

LUNEDÌ 24 LUGLIO

Celebrazione della 6° edizione del Premio Alassio Cinema. Consegna del Premio alla carriera per Laura Morante e serata condotta da Steve della Casa.

SABATO 5 AGOSTO

Concerto NOI, una generazione da cantare a cura di Alex Vaudano Band. Uno spettacolo musicale in Piazza Partigiani che racconterà con le canzoni più famose la storia e le cronache dagli Anni 60 a oggi.

SABATO 19 AGOSTO

Serata dedicata ai temi del LOVERS festival in omaggio ai 70anni del Muretto, con la direttrice Vladimir Luxuria in compagnia dell’imitatore Vincenzo De Lucia.

SABATO 26 AGOSTO

Masterclass, in Piazza Partigiani, con il Torino Film Festival dedicata ai giovani talenti. Conduce l’incontro Steve della Casa, direttore TFF.

VENERDÌ 1 SETTEMBRE

Presentazione, in piazza Partigiani, del libro “La tazzina della legalità” scritto a più mani, con la presenza di Mauro Esposito, una delle firme dell’opera, imprenditore torinese e testimone di giustizia perseguitato dalla mafia. Presenta l’incontro Isa Grassano, scrittrice e giornalista di attualità, cultura e turismo.

SABATO 2 SETTEMBRE

Serata di premiazione del vincitore della 29° edizione del Premio “Un autore per l’Europa” presentata da Neri Marcoré.

LA MOSTRA DI LIGYES

Da sabato 1 luglio sul Molo Bestoso sarà possibile ammirare la Mostra fotografica dedicata al regista Luchino Visconti “Il gattopardo 1963” in onore del 60esimo compleanno del noto kolossal d’autore.

“Rinnoviamo, per la terza volta, il sodalizio con il Festival che siamo felici di veder crescere in una dimensione regionale diventando LIGYES – Alassio Genova Cultura Fest – afferma Domenico De Gaetano, direttore del Museo Nazionale del Cinema di Torino – Accanto ai talk, in collaborazione con CinemAmbiente e Lovers Film Festival, e alle masterclass condotte da Steve Della Casa, direttore del Torino Film Festival, ci sarà spazio per un’altra mostra fotografica. Dopo “PHOTOCALL Bellezze al bagno” dello scorso anno, si potranno ammirare alcuni scatti del Museo Nazionale del Cinema, in collaborazione con la Cineteca Nazionale, dedicati a Il Gattopardo di Luchino Visconti, in occasione del 60° compleanno del film”.

L’inaugurazione della mostra si terrà il 1 luglio alle ore 19,30 presso il Molo Bestoso, alla presenza delle istituzioni e della stampa locale e nazionale. Sarà accompagnata dal piano dell’artista Andrea Pagani che eseguirà le più famose colonne sonore dei film del regista.

IL CONTEST SUL CINEMA FIRMATO GLFC

Dal mese di ottobre i laboratori dedicati ai mestieri della settima arte ideati per gli studenti delle scuole superiori di Genova e Alassio organizzati da Genova Liguria Film Commission sull’alfabetizzazione del linguaggio cinematografico.

“Da diversi anni stiamo lavorando al fine di far conoscere tutte le professioni del dietro e davanti alla telecamera. La nostra productions guide, rappresenta un sunto del censimento dei professionisti liguri del comparto “cinema” che di vuole potenziare e rendere sempre più competitivo, al fine di favorire l’arrivo di un numero sempre maggiore di produzioni nella nostra Regione”, commenta Cristina Bolla, presidente Genova Liguria Film Commission.