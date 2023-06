Garlenda, Silvio Bertolotto nuovo viceconservatore del Museo della 500

Garlenda. Il Museo della 500 “Dante Giacosa” ha un nuovo viceconservatore: si tratta di Silvio Bertolotto, socio del Fiat 500 Club Italia dal 1993.

Naturalmente molto appassionato di motorismo d’epoca, ha anche lavorato nel settore: la sua famiglia infatti ha gestito per sessant’anni un negozio di autoaccessori ad Albenga.

Ha partecipato a molti raduni, anche con la sua 500 Moretti coupé rossa. Oggi tanta conoscenza e passione sono messe a disposizione del Museo, per dare man forte al conservatore Ugo Elio Giacobbe, che dichiara con soddisfazione: “Sono contento di avere a fianco una persona competente in materia e con il giusto approccio per portare avanti la nostra struttura museale, così particolare e unica nel suo presentare le storie e la storia della mitica bicilindrica”.

Il “Dante Giacosa” si prepara ad inaugurare la mostra “500 Comics” in occasione del 40° Meeting di Garlenda (che si terrà dal 7 al 9 luglio) ed ha da poco aderito alla Rete dei Musei della provincia di Savona, la cui nascita sarà formalizzata a fine giugno.