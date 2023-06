Funivie, i sindacati chiedono un incontro al ministero: “Dopo 20 giorni ancora nessuna risposta, siamo preoccupati”

Savona. I sindacati scrivono al ministero per chiedere un aggiornamento su Funivie. “Sono passati 20 giorni e siamo preoccupati perchè nessuno ci ha dato risposta, ci chiediamo cosa ci aspetta in futuro”, tuonano i sindacati.

I lavori per la ricostruzione che sarebbero dovuti partire a luglio sono ancora al palo. Deve ancora essere pubblicata la gara per l’affidamento del cantiere. Oltre al ripristino dell’infrastruttura anche la gara per la concessione della gestione. Nel caso la gara indetta dal commissario per la gestione dell’impianto andasse deserta o non avesse un aggiudicatario il 1 gennaio 2025 la regione avrebbe l’onere di gestire la stessa.

Sono passati tre anni e mezzo dallo stop forzato dell’impianto e ancora non si vede la luce in fondo al tunnel.

Il tema ancora aperto è la necessità di accelerare sulla formazione professionale, considerato il periodo di cassa integrazione e quindi la possibilità temporale per l’aggiornamento dei lavoratori sul piano delle attività ferroviarie e del processo di integrazione ferro-fune, un filone che andrà ad alimentare un possibile canale di sviluppo sul fronte della stessa logistica portuale.