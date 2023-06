Frazione Caso ad Alassio, Casella: “La maggioranza boccia la proposta di censire con gli abitanti le criticità”

Alassio. “Guarda Caso… Nel corso degli anni, con gli abitanti della frazione Caso si è instaurato un proficuo dialogo e in più di un’occasione, nello scorso mandato, ho provato a portare all’attenzione del Sindaco le tante problematiche di questo piccolo borgo. Ci abbiamo riprovato giovedì sera in Consiglio Comunale presentando, come Alassio di Tutti, un Ordine del Giorno in cui si chiedeva di censire, insieme agli abitanti, le varie criticità del paese e di iniziare a risolverle, ma la maggioranza ha votato contro“. Lo ha detto il capogruppo di Alassio per tutti Jan Casella.

“Con dispiacere – prosegue -, malgrado le parole di apertura, la maggioranza ha espresso parere contrario, motivando questa scelta con la mancata condivisione preventiva del punto e con il fatto che alcune di queste problematiche sono in procinto di essere risolte”.

“A nostro avviso – conclude Casella -, due motivazioni che non giustificano un voto contrario su una proposta che aveva lo scopo di accendere i riflettori su Caso e sui suoi cittadini, che da anni lamentano una situazione di abbandono. Ci auguriamo che la promessa di solerte intervento che ieri è arrivata dal Sindaco e dai suoi, sia comprovata quanto prima da fatti concreti che possano migliorare nel più breve tempo possibile la vita degli abitanti della frazione e di sviluppare al meglio le potenzialità di questo bel borgo”.

L’ordine del giorno

Oggetto: Risoluzione criticità riguardanti la frazione Caso

– Premesso che Caso è una frazione del territorio alassino i cui abitanti lamentano da tempo una situazione di abbandono da parte del Comune;

– Dato che spesso i cittadini devono provvedere autonomamente alla pulizia, allo sfalcio e alla risistemazione dell’asfalto del borgo

– Visto che tra le tante problematiche, vengono segnalate:

-la condizione pessima in cui versa la strada che conduce alla Chiesa, al cimitero e alle campagne circostanti,

-lo stato di usura delle panchine e delle plance di affissione,

-la carenza di parcheggi,

-la scarsa e disomogenea illuminazione,

-la pavimentazione dissestata in molte parti,

-sistema di drenaggio delle acque meteoriche non adeguato

Si propone di deliberare

– di censire al più presto tutte le problematiche e criticità di Caso incontrando i cittadini del paese

– di intervenire per risolvere le suddette problematiche e per valorizzare al meglio le potenzialità della frazione

Jan Casella, Paolo Battistelli, Sara Griseri, Lorenza Paola, Franco Polli – Alassio di Tutti