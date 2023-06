Francesco Virdis è il nuovo responsabile tecnico del settore giovanile dell’Albenga

Albenga. Il comunicato: “L’U.S. Albenga comunica di aver affidato l’incarico di Responsabile Tecnico Settore Giovanile a Francesco Virdis.

Nato a Ozieri (SS), classe 1985, Francesco Virdis è un ex giocatore nel ruolo di punta centrale, con una lunga carriera alle spalle tra campionati di C2, C1, B e serie D che, a suon di reti segnate, si è sempre fatto apprezzare in tutte quelle squadre in cui ha militato, tra le quali si segnalano: Asti, Savona, Latte Dolce, Finale, Venezia, Albinoleffe, l’Aquila, Monza, Pomezia, Sampdoria, Muravera, Foligno, Sud Tirol, Pescara, Modena, Cesena, Chieti, Montevarchi. Ultimamente, ha rivestito l’incarico di collaboratore tecnico dell’Asti, in Serie D.

A Francesco, gli auguri di benvenuto e di buon lavoro da parte del presidente Santi Cosenza, della dirigenza e di tutta la società.”