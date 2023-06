Formazione professione: in Prefettura consegnati a Polizia di Stato, Carabinieri e Finanza gli attestati di partecipazione

Savona. Nella mattinata odierna, presso il Palazzo del Governo, sono stati consegnati ad una rappresentanza costituita da personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza in servizio presso Uffici e Comandi della provincia, gli attestati di partecipazione all’iniziativa di formazione professionale avviata, in via sperimentale, alla fine dello scorso anno e conclusasi nel marzo 2023.

Il progetto, condiviso con i vertici provinciali delle tre Forze di polizia, è stato finalizzato all’arricchimento dei know how professionali dei partecipanti, attraverso un utile interscambio dei rispettivi patrimoni di conoscenze, con segnato riguardo alle normative più frequentemente applicate nonché alle metodologie e alle tecniche investigative sviluppate in specifici settori operativi.

Dopo aver espresso apprezzamento per l’ottimo livello di collaborazione già esistente tra i vari apparati di sicurezza in ambito provinciale, che dà puntuale attuazione al fondamentale principio di coordinamento affermato dalla legge n.121/1981 “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”, il Prefetto ha auspicato la possibilità della progressiva implementazione di modelli di formazione professionale congiunta tra gli operatori delle varie Forze di polizia quale ulteriore momento attuativo della cornice sinergica disegnata dal legislatore.

In proposito, ha evidenziato che “l’osmosi formativa” può avere indubbie positive ricadute anche sul piano operativo ai fini del raggiungimento del comune obiettivo dell’innalzamento dei livelli di sicurezza e del miglioramento della percezione della medesima da parte dei cittadini.

Anche il Questore ed i Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, presenti alla cerimonia, hanno espresso analoghe considerazioni, rimarcando l’arricchimento professionale che discende dallo scambio di conoscenze specialistiche e i positivi riflessi connessi alla creazione di occasioni di incontro tra il personale delle diverse Forze di polizia. In conclusione della cerimonia, alla luce del positivo esito dell’esperienza, è stato anticipato che è allo studio l’avvio di una seconda edizione a partire dal prossimo autunno.