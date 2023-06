Albisola Superiore. Per il secondo anno consecutivo i Pirates conquistano la semifinale del campionato italiano di 2° Divisione (A2) di football americano.

Se nel 2022 i Pirates furono la sorpresa del campionato, quest’anno si sono riconfermati con pieno merito e con risultati convincenti. Un traguardo importante che conferma il buon lavoro del head coach Alfredo Giuso Delalba e del suo staff tecnico. Un lavoro che va oltre le belle vittorie, ma è supportato e confermato dalle statistiche e dai numeri, oggettivi metri di giudizio.

I Pirates hanno affrontato in questo quarto di finale i Trappers Cecina, squadra esordiente nel campionato, ma che ha saputo imporsi, durante la regular season, con un gioco di attacco spumeggiante e con una solida difesa, concludendo al secondo posto del proprio girone, vinto dalle Aquile Ferrara.

Per i pirati la partita non si preannunciava agevole visto anche alcune defezioni e messa a riposo forzata per alcuni titolari. Clima ideale con sole caldo, ma coperto ed una leggera brezza che confortava il pubblico presente. Prima del match e’ stato fatto osservare un minuto di silenzio in onore del defunto sig. Nicola Marino, padre di un ex giocatore dei Pirates, quel Livio “Pippo” Marino storico giocatore di linea di difesa dei Pirates.

Ingresso in campo dei Pirates con la meritata passerella alle ragazze della flag reduci dall’ottavo posto alle finali nazionali ed ai junior flag che hanno conquistato la partecipazione al Trofeo CONI che si svolgerà a Matera a settembre.

Football americano, le foto di Pirates -Trappers Cecina

Partono subito i trapper in attacco e chiudono con la combinazione Tarroni – Mibelli un primo down. Riprovano la combinazione che riesce ma il pirata #47 Matteo Bruno, fresco di convocazione nel Blue Team nazionale, con un placcaggio devastante, provoca il fumble e lestamente riconquista la palla riportandola per 30 yds in end zone toscana. Il #2 Raffaelli centra i pali. PIRATES 7 – TRAPPERS 0

Un inizio subito in salita per i toscani. Ripartono, ma la difesa pirata “the Black Wall” , chiude gli spazi. Brutto punt che consente ai pirati di ripartire sulle 40 avversarie. Ma anche la difesa cecinese fa il suo lavoro e chiude i varchi. Si prova il field goal ma lo snap non riesce e i pirati sono costretti a riconsegnare l’ovale. I pirati partono a testa bassa ma , in prossimità della red zone toscana, perdono malamente il pallone. Scampato il pericolo, i toscani cercano di riaprire il match ma se, da parte dell’attacco pirata , sono i propri errori che salvano la squadra avversaria da ulteriori segnature, la difesa ligure domina la linea di scrimmage provocando un altro fumble ed e’ sempre il #47 Bruno che lo ricopre sulle 30 yds avversarie. La offense pirata ringrazia e con un drive veloce porta in end zone #3 Querzola. Si prova la trasformazione da 2 punti che non riesce. PIRATES 13 – TRAPPERS 0

I toscani non muovono la catena e vanno al punt . Ancora un brutto calcio permette agli uomini di Coach Giuso di ripartire sulle 30 yds avversarie. Ed e’ ancora la combinazione #1 Burato con #3 Querzola che fa la differenza , con quest’ultimo che entra nuovamente in end zone. Altro snap sbagliato impedisce la trasformazione. PIRATES 19 – TRAPPERS 0

In questa fase si avverte un calo di tensione da parte della difesa pirata che subisce un ottimo drive dei toscani, che spinti dall’orgoglio riescono a condurre in end zone con un bel lancio di Giuntoni , subentrato a Tarroni, per Mibelli . Il calcio viene bloccato. PIRATES 19 – TRAPPERS 6

Ora i pirati gestiscono l’orologio. Il loro gioco di corse risulta efficace e porta , sulla chiusura del primo tempo, #2 Raffaelli a trasformare il field goal dalle 25 yds. PIRATES 22 – TRAPPERS 6

Secondo tempo. I pirati non sfruttano il vantaggio di avere la palla alla ripresa del gioco e vanno al punt. I toscani ripartono a testa bassa e con un ottimo drive accorciano le distanze , trasformando anche da 2 punti. PIRATES 22 – TRAPPERS 14.

I pirati restano tranquilli e macinano campo e yards. Arrivando fino alle 20 yds toscane. Qui una serie di falli e per ultimo ,anche un fumble, rischiano nuovamente di far perdere l’occasione ai liguri di segnare ma ,fortunatamente per loro, #1 Burato ricopre l’ovale. Si va al field goal e il calcio dalle 40 yds del # 2 Raffaelli non perdona. PIRATES 25 – TRAPPERS 14.

Si entra nell’ultimo quarto di gara e si nota un calo fisico nelle file toscane che non gli permette quindi nessuna reazione per riprovare a rimettere in piedi il match. I Pirates restano concentrati e continuano il lavoro ai fianchi con le corse. Un lavoro che paga ed e’ il # 19 Ruta che riceve per 20 yds un ottimo lancio dal suo quarterback #1 Burato e va a riscuotere il giusto compenso in end zone. PIRATES 31 – TRAPPERS 14

Mancano ora una manciata di minuti e i coach liguri decidono di dare un po’ di riposo con una grande rotazione del personale. I toscani provano a rialzare la testa ma e’ la difesa pirata che si erige a muro invalicabile. Fine match.

Ora i pirati andranno ad affrontare i Lions Bergamo, già finalisti lo scorso campionato. I pirati sanno che il pronostico li vede sfavoriti e che sarà un impresa quasi impossibile, ma, in ogni caso, sapranno farsi valere. Comunque vada a finire sarà una altra stagione da incorniciare.

Appuntamento domenica 25 giugno, alle ore 15,00 al campo sportivo di Stezzano (BG). E’ prevista la diretta streaming.