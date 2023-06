Football americano, i Pirates chiudono il campionato con una vittoria: ora la wild card con i Trappers Cecina

Albisola Superiore. Dopo la brutta sconfitta contro i Lions Bergamo, pronto riscatto dei Pirates che chiudono la stagione con una vittoria contro i Redskins Verona, fanalino di coda del girone Est.

Una vittoria che proietta i pirati al 4° posto del ranking nazionale. Questo piazzamento consente al team del presidente Giacchello di giocare la wild card al Pirates field di Luceto contro i Trappers Cecina (5°), vera sorpresa del campionato nazionale di seconda divisione (A2). Una wild card molto interessante con due squadre che fino a qualche anno fa erano protagoniste nel campionato di Cif9 ed ora si ritrovano a giocarsi un posto in semifinale nel campionato maggiore.

La partita giocata contro i Redskins non avrebbe portato grossi cambiamenti in termini di piazzamento, anche in caso di una poco probabile sconfitta ligure, ma coach Giuso è riuscito a mantenere alta la concentrazione dei suoi ragazzi che hanno risposto con un ottimo primo tempo chiuso sul 14 a 3 . Dopo una interruzione per fulmini, il secondo tempo di grande equilibrio, si è chiuso con una meta per entrambi i team. Onore al team veneto che, nonostante la partita non avesse alcun valore per loro, ha onorato il campionato sobbarcandosi una lunga trasferta in un periodo di grande traffico causa il ponte vacanziero.

Il buon pubblico presente ha potuto godere di una partita a tratti piacevole e spettacolare con entrambe le squadre impegnate a tenere al minimo i rischi di infortuni e gestire al meglio il tempo di gioco. Qualche rudezza di troppo causata più dalla stanchezza che dalla cattiveria, ma tutto sommato partita corretta su entrambi i fronti.

LA CRONACA

Kick off con palla ai veronesi subito fermati. Ripartono i pirati che arrivano al field goal che viene stoppato. Il primo quarto scorre liscio senza affanni ma sono i pirati che issano le vele nel secondo quarto e con uno/due micidiale piazzano due mete. La prima dopo un drive spettacolare di #1 Burato che chiude con un pass corto sul #19 Ruta che segna, la seconda con un altro drive lungo chiuso in meta dal #3 Querzola con una breve corsa. Trasformazioni per entrambe le segnature. PIRATES 14 – REDSKINS 0

La squadra scaligera non ci sta e dopo la sospensione della gara per fulmini , accorcia le distanze con un field goal dopo che la difesa pirata “The Black Wall” aveva chiuso ogni varco all’attacco veneto.

Secondo tempo. Sono subito i Pirates che aumentano il vantaggio con una corsa di oltre 30 yds del #3 Querzola che vola in meta. Il calcio di trasformazione esce dai pali. PIRATES 20 – REDSKINS 3.

I pirati fanno turnover ed entrano le seconde linee, ma sono i veronesi che, con un buon drive, accorciano le distanze. PIRATES 20 – REDSKINS 10.

L’ultimo quarto di gioco non ha più nulla da dire. Complice il gran caldo le due squadre stentano in attacco e le due difese hanno buon gioco a fermare i rispettivi avversari. FINE MATCH

Ottimo risultato per i Pirates che, in soli tre anni di seconda divisione, hanno raggiunto per la seconda volta consecutiva i playoff. Un progetto importante ed ambizioso che sta ottenendo i frutti auspicati da tutta la dirigenza ligure.

Ora 2 settimane di riposo in attesa della partita di wild card, da dentro o fuori, contro i temibili e agguerriti Trappers Cecina, un team che e’ frutto anch’esso di un lavoro costante sul territorio ben coadiuvato dalle amministrazioni locali con impianti sportivi polifunzionali all’avanguardia per lo sport.

Appuntamento per domenica 18 giugno al Pirates field di Luceto alle ore 14,30.