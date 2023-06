Finali di campionato italiano di Kung Fu e Taichi: numerose le vittorie ottenute dalla scuola Kung Fu Touei Chou

Domenica 4 giugno si è conclusa la stagione agonistica della PWKA (Professional Wushu Kung Fu Association), presso il Palazzetto dello sport di Merate, con le finali del campionato italiano di Kung fu e taichi.

La scuola Kung Fu Touei Chou di Finale Ligure, sezione della Polisportiva del Finale A.S.D., ha partecipato con gli atleti alle gare di forma e combattimento ottenendo numerose vittorie:

– nella categoria speranze 12/14 anni Angelica Olin ha ottenuto un terzo posto per la forma a mani nude, un bronzo per la gara di combattimento con duanbing e un argento nel combattimento;

– nella stessa categoria per la sezione maschile Matteo Bosio guadagna un argento e per la categoria 14/16 anni;

– e Giulio Cecchini sfiora il podio con un 4° posto;

– per la categoria seniores Giorgia Amico, ottiene un 5° posto nella forma.

– nella categoria degli atleti più esperti, Nicola Olin ha ottenuto un oro nel combattimento, un bronzo nel combattimento con il duanbing e un oro con il combattimento con il bastone lungo, affrontando non solo atleti italiani, ma confrontandosi in una competizione internazionale, considerata la presenza su invito di atleti provenienti da Svizzera, Spagna e Lettonia.

Un’ ottima chiusura per la stagione agonistica finalese che si appresta a svolgere gli esami per il passaggio di grado degli atleti e nuovi stage di perfezionamento tecnico con il Maestro caposcuola Agrippino Baglieri.