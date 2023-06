Finale, misura “anti movida” sotto attacco: “Da proibizionismo, nessuno pensa ai giovani”. Il sindaco: “Non ho alternative”

Finale Ligure. “L’estate è arrivata in riviera e nella nostra cara Finale Ligure sono arrivate, come da 8 anni a questa parte, le tanto fastidiose ordinanze del sindaco Frascherelli che sanno di proibizionismo anni 20’”. Questo l’incipit decisamente acceso della lettera scritta da un gruppo di cittadini finalesi che, preferendo mantenenere l’anonimato, si sono racchiusi nel nome del “Finalese qualunque”.

L’oggetto dello scritto è un’aspra critica alla misura “anti-movida” nella nuova ordinanza comunicata da Ugo Frascherelli. Dalla mezzanotte sino alle sette del mattino, infatti, sarà vietata ogni forma di musica amplificata nei vari dehors dei locali.

“Nulla di nuovo direte voi – recita la lettera – ma per quest’anno oltre all’ordinanza sull’alcol c’è sicuramente una novità. Avete presente la teoria del caos? Una farfalla sbatte le ali a New York e dall’altra parte del mondo si genera un uragano? Bene, questa volta una denuncia per il troppo rumore, esposta da una coppia lombarda contro il comune di Brescia, ha generato lo stop totale della musica nei dehors dopo la mezzanotte a Finale Ligure.

Come può esserci un nesso plausibile in tutto ciò? La risposta è arrivata dal sindaco Ugo che ha ben spiegato come questa scelta sia stata presa in seguito alla sentenza della corte di Cassazione di circa un mese fa sul caso bresciano e della sua comunicazione da parte della prefettura ai vari comuni del savonese, quindi nulla di impositivo, ma più un invito a prendere delle precauzioni per evitare conseguenze. Però non sembra leggermente ESAGERATO???”.

Capisco che bisogna tutelare il sonno di alcune categorie di turisti e residenti, ma alle altre chi ci pensa? E ai giovani chi ci pensa? E ai giovani finalesi? Qui non si tratta di voler fare una festa continua a cielo aperto per le vie della città fino alle 3/4 di notte, ma semplicemente garantire quel minimo di svago notturno che una località di mare dovrebbe vantare e incentivare, e invece no, siamo arrivati ad elemosinare un’oretta di musica nei dehors.

Sarò molto curioso di vedere se anche gli altri sindaci della provincia e a questo punto di tutta Italia prenderanno simili provvedimenti; magari può essere l’occasione per creare finalmente un dibattito nazionale sulla questione e forse, andare a colmare quel vuoto istituzionale che al nostro sindaco non va proprio giù (andate a sentire l’intervista); ma temo che anche per questa stagione faremo la figura degli zimbelli assieme ad altri pochi comuni sventurati come il nostro.

Essendo un/una giovane finalese posso garantirvi che fa male vedere come ogni anno le cose vadano sempre peggio sotto questo punto di vista, ma la cosa più fastidiosa sarà ammettere ai miei coetanei turisti che per godersi una serata con un po’ di atmosfera, Finale non sarà la scelta giusta da fare. Un pensiero a chi aveva intenzione di aspettare la mezzanotte del proprio compleanno, niente canzoncina di “Tanti auguri” per voi.

Detto questo non so più cosa aspettarmi, forse una chiusura alle 23.30 per la prossima stagione ormai non è così lontana. Vorrei concludere dicendo che con queste parole non voglio rivolgere attacchi a persone o istituzioni, semplicemente esprimere il sentore negativo che avverto in una buona fetta di miei coetanei, purtroppo spesso e volentieri visti come se fossimo bravi solo a festeggiare.

Vi saluto augurandovi, aldilà delle restrizioni, una buona estate sperando che prima o poi possa cambiare di un minimo la mentalità di questa provincia e regione. Vi ricordo inoltre che questa ordinanza andrà a braccetto con l’ordinanza sugli alcolici, del resto ancora più assurda e che conoscete bene, ditemi se non è una follia non poter bere in piena estate una bella birra gelata sulla passeggiata o in riva al mare dopo una faticosa giornata di lavoro.

Un pensiero anche ai nuovi gestori di locali che si trovano davanti a questi fulmini a ciel sereno, e non stupiamoci se continuano a scomparire bar ristoranti e storiche attività al fronte di un innumerevole numero di “minimarket” identici, con tutto il dovuto rispetto per questa categoria”.

Uno sfogo “comprensibile”, secondo lo stesso sindaco Frascherelli, ma legato a un provvedimento inevitabile secondo il primo cittadino: “Non sono certo felice di emanare una ordinanza simile – ammette – e comprendo possa essere fastidiosa, ma è figlia di un cortocircuito legislativo. Non è coerente liberalizzare licenze, orari di apertura e attività accessorie come la musica, impedendo di fatto ai Comuni di regolamentare le attività di somministrazione, e poi al tempo stesso avere una norma che pone nelle zone residenziali un limite acustico invalicabile, a tutela della salute, di soli 55 decibel. E con la recente sentenza della Cassazione, secondo cui l’amministrazione è responsabile per omissione e deve procedere a rimuovere i fattori che determinano il problema, se non intervengo rischio una causa contro il Comune. Servirebbero delle deroghe normative per le località turistiche”.