Finale Ligure, spaccia eroina dalla porta di casa: pusher arrestato

Finale Ligure. Sorpreso a spacciare droga presso il proprio domicilio è stato arrestato dalla Polizia Locale a Finale Ligure.

Da qualche giorno gli uomini del Nucleo Sicurezza Urbana, composto da agenti appartenenti ai Comandi di Finale Ligure, Savona e Loano, tenevano d’occhio l’abitazione che da informazioni e segnalazioni era diventato luogo di spaccio. Ben collaudate le modalità di cessione dello stupefacente: dopo un contatto telefonico l’acquirente si presentava presso l’ingresso dell’abitazione, in una zona appartata, rapidamente avveniva lo scambio denaro-sostanza, dopodiché la porta si richiudeva immediatamente.

Non questa volta. Appostati nei pressi dell’alloggio, gli agenti hanno dapprima fermato l’acquirente poco distante, quindi hanno atteso che il pusher uscisse a sua volta per recarsi al lavoro, contestandogli l’episodio di spaccio.

Ricondotto immediatamente in casa dagli uomini della Polizia Locale il soggetto, L.A.H.A., classe 1991, di nazionalità ecuadoriana ma da anni residente a Finale Ligure, ammetteva la propria responsabilità sulla cessione di stupefacente.

Con l’ausilio del cane antidroga Lupo gli agenti hanno proceduto alla perquisizione domiciliare e personale, rinvenendo complessivamente 10 dosi di eroina già confezionata in palline di nailon termosaldate, oltre al quantitativo della medesima sostanza sequestrato in strada all’acquirente.

Oltre alla droga sono stati posti sotto sequestro un bilancino di precisione, un telefono cellulare e circa 700 euro in parte occultati sotto una tovaglia, quale presunto provento dell’attività di spaccio.

A questo punto per L.A.H.A. sono scattate le manette e una denuncia per spaccio di eroina: in attesa dei termini richiesti dalla difesa il giudice ha disposto per l’arrestato l’obbligo di firma davanti alla polizia giudiziaria.

Il compratore della sostanza sarà invece segnalato alla Prefettura di Savona quale consumatore di sostanze stupefacenti per l’applicazione delle misure amministrative previste dalla legge.