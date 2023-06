Finale Ligure set di “L’estate adesso”, il nuovo brano di Frio

Finale Ligure. E’ stato girato a Finale Ligure il videoclip di “L’estate adesso”, il nuovo brano del 22enne musicista italo-brasiliano Frio.

Presentando il suo nuovo pezzo, uscito lo scorso 9 giugno, Frio spiega: “L’estate, una stagione bellissima, piena di emozioni, nuove amicizie, spensieratezza e soprattutto nuovi amori. L’amore estivo, che dura pochi mesi ma rimane sempre nel cuore della persona che ha avuto la fortuna di viverlo ed è una delle cose che tutti noi, almeno una volta nella vita, abbiamo bisogno di provare. ‘L’estate adesso’ racconta proprio quell’avventura che, senza manco accorgersene, si trasforma in vera e propria passione portando a vivere quella che poteva essere un’estate come le altre, dove a lasciar il segno era solo il costume, ad un vero e proprio colpo di fulmine che ti segna anche il cuore”.

L’estate che è ormai alle porte terrà Frio molto impegnato grazie alla partecipazione a numerosi eventi sul territorio piemontese, in particolare nell’albese e nel torinese.

Il nuovo brano “L’estate adesso” è stato anche presentato da Frio durante l’evento di beneficienza “Super Hero edition!” che si è svolto domenica 11 giugno a Canale, nel cuneese, presso lo stadio Malabaila.

Frio dopo essersi esibito davanti ad una folla numerosissima, è poi sceso in campo insieme a Marta Bassino, Dargen D’amico, Leonardo Bonucci, Martina Maccari, Hernanes, Johnson Righeira, Fulvio Marino, Willie Peyote, Eugenio in via di gioia, Franco Semioli, Silvano Benedetti, Pietro Morello, il Presidente del Piemonte Alberto Cirio e moltissimi altri big del panorama sportivo e artistico italiano.

Frio ha anche contribuito attivamente acquistando all’asta una maglia autografata di Danilo, famoso calciatore della Juventus.

A proposito di eventi importanti, sempre nel cuneese ma ad Alba, ad inizio giugno Frio ha anche partecipato come ospite alla festa per il passaggio di categoria dell’Alba calcio che è approdata in serie D, anche in quell’occasione con la presenza del Governatore del Piemonte Crio, esibendosi per i tifosi albesi.