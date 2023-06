Finale Ligure, ordinanza “anti-movida”: stop totale alla musica nei dehor dopo mezzanotte

Finale Ligure. Una coppia della provincia di Brescia si lamenta del rumore di fondo che proviene da una strada, così fa causa e il tribunale dà loro ragione. In Appello la sentenza viene riformata, ma alla fine la Cassazione conferma la sentenza di primo grado e afferma che il rumore di fondo abbia leso il diritto alla salute, il diritto alla familiarità e il diritto di proprietà di questi coniugi, condannando il Comune al risarcimento dei danni e a far sì che la strada sia sgomberata oltre un certo orario.

Da questo caso in un comune del bresciano e dal successivo dispositivo giuridico nasce la nuova ordinanza “anti-movida” varata dal sindaco Ugo Frascherelli: “La nostra preoccupazione è figlia della recente sentenza della Corte di Cassazione e della sua comunicazione da parte della Prefettura, trasmessa ai vari Comuni del savonese proprio per nuovi possibili provvedimenti in materia. Questa è una novità non di poco conto, perché abbiamo un provvedimento del massimo organo di giustizia del nostro Paese che stabilisce e riconosce una responsabilità dell’amministrazione pubblica in un caso di questo tipo, cioè nel caso in cui il rumore proveniente dalla cosiddetta movida è tale da cagionare una lesione al diritto alla salute, alla familiarità e alla proprietà ritenendo responsabile, patrimonialmente e per omissione, le stesse amministrazioni locali” spiega il primo cittadino finalese.

“Questo è il motivo per cui ho adottato l’ordinanza, che si va ad aggiungere all’ordinanza che ormai adotto da anni riguardante il diviato di asporto di alcolici e somministrazione in contenitori di plastica. Con questo nuovo provvedimento si vieta la musica amplificata dalla mezzanotte alle 7 di mattina nei dehor. In questo modo sono convinto diminuirà il rumore di fondo e la sua percezione da parte di chi, nel territorio, in modo altrettanto legittimo chiede di riposare di notte”.

Una ordinanza, quindi, che impone il divieto assoluto di musica amplificata, rispetto al regolamento precedente che stabiliva il limite dei 55 decibel.

Il sindaco finalese, però, sottolinea il vuoto legislativo rispetto al problema, “scaricato” sulle amministrazioni locali: “Siamo di fronte ad un cortocircuito dal punto di vista politico. Trovo poco coerente che nel Paese ci sia una liberalizzazione delle licenze, per cui si può liberamente trasformare un garage o un magazzino in un bar senza che il Comune possa verificare la distanza o il loro numero, e che ci sia la liberalizzazione degli orari, nel senso che un locale può restare aperto 24 ore su 24, così come la liberalizzazione delle attività accessorie e quindi la possibilità di fare musica e al tempo stesso ci sia il limite di 55 decibel di notte nelle zone residenziali. Si tratta di norme che non collidono e mettono le amministrazioni locali in grande difficoltà” aggiunge ancora Frascherelli.

“Sono consapevole di essere il sindaco di Finale Ligure, ma faccio un appello a chi ha l’onere di governare questo Paese affinché si renda conto che l’attività turistica rappresenta un’attività industriale e in quanto tale rumorosa“.

A Finale al via il divieto di musica nei dehor da questo fine settimana all’ultimo week-end di agosto (una limitazione che sarà derogata a Ferragosto e in occasione di manifestazioni organizzate dal Comune): “E’ un provvedimento di cui mi scuso, ma che ho dovuto adottare perché come sindaco devo avere un atteggiamento responsabile verso il Comune che ho l’onere e l’onore di amministrare”.

Naturalmente, prima dell’ufficialità dell’ordinanza, il confronto con le associazioni di categoria del turismo: “Le categorie non erano entusiaste, è evidente che la presenza di musica nei locali è un’attrattiva. E’ ovvio che una sera d’estate sia piacevole stare nel dehors di un locale, insieme a degli amici ad ascoltare buona musica, tuttavia hanno compreso la ragione del mio intervento. Non è un accanimento nei loro confronti, ma la presa d’atto di un provvedimento della Corte di Cassazione, il massimo organo giurisdizionale che sovrintende all’interpretazione delle norme. E questo organo ci dice che tra il diritto alla salute e il diritto alla familiarità e il diritto al divertimento prevalgono i primi due. Le amministrazioni sono tenute a intervenire affinché questi diritti, che la Cassazione ritiene prioritari rispetto agli altri, siano tutelati”.

“Siccome l’atto politico per eccellenza è la legge, bisognerebbe che il legislatore prendesse atto che i centri storici dell’Italia intera sono affollati di persone che giustamente vogliono stare fuori, parlare tra loro e ascoltare musica e che questo inevitabilmente provoca rumore. Si tratta di questioni che devono essere affrontate dal punto di vista normativo con coerenza e coraggio” conclude Frascherelli.