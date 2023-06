Finale Ligure, Guzzi: “Candidato sindaco della Lega? Non direi… Turismo sostenibile nostro obiettivo”

Finale Ligure. “Mi fa piacere che si parli di amministrazione del territorio e ben venga ci possa essere qualche rappresentante di un’importante categoria, come quella degli Albergatori, in una futura formazione che si candida al governo della nostra città. LaboratorioFinale, il contenitore politico nato da pochi mesi e già operativo con incontri e confronti, ha l’obiettivo di selezionare, attraverso un percorso di progressivo consolidamento, la nuova amministrazione dei finalesi, scevra da logiche di partito ma unicamente legata a una visione di sviluppo per il nostro territorio; una visione costantemente rivolta ai suoi bisogni reali”.

Parole dell’attuale vice sindaco di Finale Ligure Andrea Guzzi, che ha lanciato il suo nuovo movimento in vista delle prossime elezioni comunali del 2024 (e di fatto la sua candidatura a sindaco). Parole che arrivano in risposta alla provocazione, o meno, dell’albergatore Gianni Argento, che su IVG.it ha rivolto un messaggio non troppo velato in vista del voto, chiamando in causa propria la categoria turistica finalese.

“Allo stesso modo non credo che un’amministrazione debba identificarsi in una sola categoria economica, ma contenerne molte, anzi saper fare sintesi di tutte, proprio per avere quelle competenze e quelle caratteristiche diversificate che sono oggi imprescindibili per ottenere risultati concreti rispetto a tutto il tessuto economico e sociale della città” spiega ancora Guzzi.

“L’intento del nostro Laboratorio è quello di costruire una piattaforma programmatica per Finale, con l’obiettivo di concorrere alle prossime amministrative grazie a un gruppo di finalesi competenti e coesi. Non ci spaventa la dialettica politica, a patto che sia orientata a un unico fine, ovvero quello di contribuire a uno sviluppo sempre più sostenibile di questo territorio”.

E nel merito del segno politico: “Mi si vuole attribuire il ruolo di candidato della Lega? Presumo che a qualche iscritto del partito di Salvini possa solo dar fastidio questo accostamento. Non ho tessere di questo partito, né di altri, certo sono spesso in sintonia con molti suoi esponenti, ma così come mi riconosco nelle proposte degli esponenti di molti altri partiti. Preferisco guardare al merito delle proposte, prima che da che parte politica vengano. Ritengo che nei prossimi mesi le sfide non dovrebbero essere tra un potenziale schieramento di centro-sinistra e uno di centro-destra. Una logica superata nelle realtà locali, e anzi anacronistica. La sfida che ci attende è invece quella di costruire una squadra competente e solida, orientata alla collaborazione, alla distensione, alla spinta continua verso il bene comune della città e al suo sviluppo. Suonerà retorico, ma se proprio mi si vuole associare a un partito, il mio è quello dei cittadini di Finale Ligure! Sui temi relativi al turismo la visione di Giovanni Argento è in parte diversa dalla mia”.

“Si può e si deve sempre migliorare, ma le azioni intraprese in questi ultimi anni hanno creato le basi necessarie per continuare a crescere nell’offerta turistica, soprattutto sul piano qualitativo; sono stati avviati importanti investimenti in marketing territoriale come mai prima d’ora, con evidenti risposte in termini di flussi turistici attratti da un paniere variegato di offerta che spazia dal mare all’outdoor, senza dimenticare la cultura, la biodiversità e l’enogastronomia d’eccellenza che Finale sta esprimendo negli ultimi tempi”.

“Occorre ora un ulteriore salto di qualità. Siamo nel pieno di un percorso virtuoso che ci sta permettendo anche di sostenere importanti investimenti in opere e infrastrutture con obiettivi ambiziosi, sia sui grandi distretti di trasformazione delle aree ex Piaggio e delle ex cave Ghigliazza (che stiamo definendo proprio in queste settimane), sia sui diversi ambiti della Città, attraverso il nuovo PUC e i molti progetti relativi a viabilità, ciclabili, strade e ponti, che in parte vedremo realizzati nel corso del 2023/2024″.

“La vera sfida sarà la gestione di questo enorme successo turistico di Finale. Come dicevo in premessa, l’equilibrio tra le varie forze è condizione necessaria per uno sviluppo sano e sostenibile nel lungo periodo. Il marketing, la comunicazione, l’informazione e l’accoglienza turistica non possono prescindere dalla valorizzazione e dalla tutela del patrimonio ambientale e culturale di Finale. Non possono prescindere dalla qualità della vita dei residenti e dalla loro felicità, che è il miglior veicolo di promozione di un territorio unico come Finale Ligure” conclude Guzzi.