Finale Ligure, Grande Liguria: “Noi per primi vera lista civica sul territorio”

Finale Ligure. “Le dichiarazioni del vice sindaco di Finale Ligure in merito al concetto che destra e sinistra sono situazioni superate le condividiamo totalmente, e per meglio rappresentare il suo pensiero riportiamo testualmente quanto ha dichiarato: “Ritengo che nei prossimi mesi le sfide non dovrebbero essere tra un potenziale schieramento di centro-sinistra e uno di centro-destra. Una logica superata nelle realtà locali”, e aggiungiamo noi soprattutto in elezioni amministrative dove partecipano comuni sotto i 15.000 abitanti”.

Così Grande Liguria – Circolo di Finale Ligure – dopo le parole di Andrea Guzzi in vista del voto per il prossimo anno.

“Anche il caso che di frequente si verifica, ovvero essere più a destra o a sinistra a seconda delle fortune elettorali dei partiti, va evitato in quanto non si tratta di scelta civica. ma di mero opportunismo. Altresì riteniamo sbagliato allestire liste elettorali politiche mascherate da lista civica”.

“Ecco perché noi di Grande Liguria insistiamo con il nostro progetto, ovvero mettere in gioco il nostro simbolo, che rappresenta fin dal primo giorno una lista civica su base regionale. Il nostro intento è chiaro: ringiovanimento della politica Finalese. E dare ai cittadini un alternativa, credibile, ai soliti noti”.

E Grande Liguria poi si scaglia sull’ultima ordinanza varata dal sindaco Frascherelli: “Tutto ebbe inizio con un ordinanza che prevedeva il divieto di consumo di bevande alcoliche al di fuori dei locali (e dei dehor) ad eccezione degli eventi organizzati e autorizzati dal Comune, e comunque limitatamente agli spazi in cui medesimi sono tenuti. E oggi si vieta la musica amplificata dalla mezzanotte alle 7 di mattina nei dehor. Signor sindaco A quando il coprifuoco? Attendiamo di leggere ordinanze analoghe anche nei comuni limitrofi altrimenti davvero ci viene il sospetto che il Comune di Finale Ligure sia ostile al turismo e a chi fa impresa” conclude il movimento.