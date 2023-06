Finale, da giugno a settembre il Festival “Il forte degli artisti”: sette appuntamenti animeranno la splendida fortezza

Finale Ligure. Da giugno a settembre il Festival “Il forte degli artisti” animerà la splendida fortezza a Finale Ligure.

Nato nell’estate 2021, il Festival “Il Forte degli Artisti” giunge quest’anno alla sua terza edizione ritrovando intatta la freschezza della sua natura di rassegna di teatro itinerante: un calendario di sette appuntamenti alternando una nuova produzione site specific a cura della Compagnia Baba Jaga Arte e Spettacolo, a tre diverse serate-evento del ciclo “Ti racconto…”: un’ operazione unica che – per ogni appuntamento – riunisce quattro narratori, attori e artisti professionisti operanti nell’ambito dello spettacolo contemporaneo e della performing art e affida loro un tema comune attorno al quale sviluppare la propria personale narrazione; una galleria di corti teatrali, in cui ogni artista elabora il tema della serata secondo la propria poetica; un caleidoscopio di sguardi e di voci che si sviluppa nell’affascinante percorso a tappe che attraversa il Forte.

Il direttore di Fondazione De Mari Anna Cossetta: “Questo progetto è frutto di una collaborazione di cui noi ci sentiamo particolarmente orgogliosi di farne parte. La direzione regionale musei Liguria con la quale lavoriamo da tanti anni e grazie alla quale stiamo lavorando in vista della costituzione della rete provinciale dei musei”.

La direttrice dei Musei ligure Daniela Barbieri aggiunge: “Questi appuntamenti arricchirranno le aperture serali. Invito a frequentare il forte quando apriremo”. Maria Grazia Pavanello, presidente Baba Jaga Arte e Spettacolo ha ricordato le origini: “Nasce nell’estate del Covid, dopo un inverno in cui eravamo fortemente provati. Da qui è nata l’idea di iniziare con questo Festival”.

“Il Forte degli Artisti 2023” per il nuovo spettacolo realizzato da Baba Jaga Arte e Spettacolo, che costituirà l’evento principale, si avvicinerà ulteriormente all’idea di narrazione dei luoghi in cui lo spettacolo stesso è ambientato. Questa nuova produzione, dal titolo “I Custodi del Forte” è il risultato di una più stretta collaborazione con la Direzione Regionale Musei Liguria la quale ci ha dato incarico di scrivere un testo teatrale per famiglie sulla storia di Forte San Giovanni.

Invariato sarà il ciclo “Ti racconto…” le tre serate-evento che quest’anno avranno come tema “Il tramonto”, “La notte”, “L’alba”.

Per ognuna delle sette serate saranno proposte tre repliche con orari di ingresso differenti:

Primo ingresso ore 19,00

Secondo ingresso ore 20,30

Terzo ingresso ore 22,00

I CUSTODI DEL FORTE (Domenica 25 giugno/giovedì 13 luglio/ sabato 5 agosto/)

Sabato 2 SETTEMBRE

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

Realizzato grazie alla collaborazione con la Direzione Regionale Musei Liguria

Testo di Maria Grazia Pavanello

Regia Sara Zanobbio

Con Alessandro Grima, Federico Ferrando, Riccardo Tortarolo e Sara Zanobbio

C’era una volta una famiglia che viveva in un castello… Ma questa non è una fiaba: siamo negli anni ottanta, il castello esiste davvero e davvero la famiglia vive tra le sue mura, stende il bucato nelle sue terrazze, prepara da mangiare nelle sue cucine, fa razzolare le galline dentro ai suoi cortili.

Sarà per questo, forse, che Gino è un po’ scontroso; provate a mettervi nei suoi panni! Lui, in quel castello, c’è nato, lì ha visto nascere e crescere i suoi figli, la sua famiglia è custode di quel luogo da più di 60 anni e ora… rischia di perdere tutto!

Per fortuna c’è, Nanda, sua moglie, a smorzare la tensione, cercando un po’ di ragionevolezza, tentando di far capire ai nuovi … “ospiti” … che, se proprio hanno deciso di comprare il Forte, se proprio sono convinti di sfrattare tutta la famiglia, beh… Dovranno fare i conti con certe cose strane che dentro il Forte accadono e certi strani personaggi che lì vivono: e non stiamo parlando del Commendatore, un genovese che trascorre le sue estati in villeggiatura dentro al Forte, ma dell’Adalgisa, una vecchia misteriosa che è meglio non fare arrabbiare. Sembrerebbe che l’unico membro della famiglia contento della … “visita” …. dei nuovi … “ospiti”… sia Piero, il figlio maggiore di Gino e Nanda, ma anche lui farà delle rivelazioni non troppo rassicuranti sulla storia del Forte e sulle storie che le mura del Forte gli raccontano!

Insomma, se -dopo aver incontrato i custodi del forte e di tutti i suoi segreti- il gentile pubblico vorrà comunque acquistare quelle antiche mura e costruirci un bell’albergo vista mare o chi lo sa… Se ne vedranno delle belle…

“I custodi” è uno spettacolo itinerante, ideato e realizzato a partire dalla storia vera di Forte San Giovanni: la drammaturgia originale si basa su ricerche storiche, documenti ed interviste, l’impianto scenico scaturisce dal luogo stesso ed il percorso a tappe attraverso il quale si dipana lo spettacolo è dettato dalle necessità della narrazione. L’obiettivo è quello di rendere il concetto di “site specific” un’ operazione artistica in cui il luogo diventa realmente protagonista, svelandosi e raccontandosi attraverso le voci dei personaggi.

Il pubblico verrà accolto e guidato tra le sale, le scale, i cortili, le terrazze dello splendido Forte San Giovanni, divenendo a sua volta parte della storia: la drammaturgia e la natura stessa del teatro itinerante, infatti, mirano a creare un coinvolgimento che è frutto – da un lato – della prossimità, della vicinanza e della comunicazione quasi intima tra artisti e spettatori – dall’altro- del ruolo che il pubblico andrà ad interpretare all’interno dello spettacolo, ossia quello dei … non troppo graditi visitatori e probabili acquirenti del castello in cui vivono i custodi.

“TI RACCONTO”

Ingresso 10 euro

Il ciclo “Ti racconto…” , secondo la formula vincente proposta come esperimento sin dalla prima edizione della rassegna, vede il ritorno dei corti teatrali creati ad hoc da quattro narratori diversi per ogni serata, selezionati sul panorama teatrale nazionale; tre serate uniche in cui gli sguardi e le voci degli artisti si fondono con la magia del luogo per incontrare il pubblico in uno spazio di racconto intimo, vivo, senza filtri.

Sabato 1 luglio

Ti racconto…#: IL TRAMONTO.

A cura di Baba Jaga Arte e Spettacolo

Con Alessandro Grima, Compagnia Estemporanea, Compagnia Salz, Compagnia dei Cosi.

Introduzione a cura di Chiara Tessiore con Lorenzo Rosciano.

Cosa c’è in un tramonto? Cosa torna, cosa nasce e cosa muore?

Sabato 29 lulgio

Ti racconto…#: LA NOTTE.

A cura di Baba Jaga Arte e Spettacolo

Con Luigi Vittoria, Laura Montanari, Marion Constantin, Iris Fusetti.

Introduzione a cura di Chiara Tessiore con Lorenzo Rosciano.

Quante notti si possono raccontare ? E come si racconta “la Notte”?

Sabato19 Agosto

Ti racconto…#: L’ALBA.

A cura di Baba Jaga Arte e Spettacolo

Con Ambra D’amico, Fabio Fiore, Rita Castaldo, Enrico Pittaluga.

Introduzione a cura di Chiara Tessiore con Lorenzo Rosciano.

Cosa porta con sé la nuova alba? Quali luci? Quali storie?

Ore 19 primo ingresso, ore 20,30 secondo ingresso, ore 22 terzo ingresso.

Biglietteria online : www.teatrodelleudienze.org

Per informazioni : 351 5699339