Fidapa Finale Ligure, rinnovato il comitato di presidenza

Finale Ligure. Dopo la Cerimonia delle Candele, evento clou della sezione, si sono svolte ieri presso la sede Fidapa BPW Italy di Finale Ligure le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali per il biennio 2023 2025.

“Due anni pieni di soddisfazioni per la sezione, in crescita costante nel numero delle associate e per il grande lavoro svolto sul territorio”, hanno commentato dall’associazione.

Il nuovo comitato di presidenza vedrà presidente Faè Djerabà, Past Presidente Fondatrice Maria Gabriella Tripepi, Vice Presidente Nayra Martin Garcia, Segretaria Elena Scuritti, Tesoriera Nelly Romelia Mendoza, Revisori Manuela Berton e Angela Tosi, Consiglieri Marina Ruffino, Maria Sivori, Delia Cacciapuoti.

Tripepi ringrazia così: “La generosità che contraddistingue la nostra associazione ne fa uno strumento importante per la nostra comunità; al nuovo CPS il mio più grande augurio per il nuovo biennio e il mio personale grazie a tutte le socie per il forte impegno profuso”. Faè Djerabà sottolinea il valore della coesione e dell’unità fra le socie: “Ogni socia è l’anello di una medesima collana, ognuno di essa la rende più preziosa”.

Tra le prossime attivtà in programma nell’estate 2023 una mostra celebrativa del centenario dello Spegasso Federico Carlino ed il rafforzamento sul territorio della chabot “Non posso parlare” per combattere il fenomeno della violenza sulle donne ed il bullismo.