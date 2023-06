Albenga. “E’ un piacere essere qui, ringrazio Fidapa Albenga per questo riconoscimento importante che mi gratifica perché mette al centro l’importanza di questo lavoro e dell’essere donna a svolgerlo”. È con queste parole che il questore di Savona Alessandra Simone commenta la scelta della Federazione Internazionale Donne, Arti, Professioni, Affari di assegnarle il premio “Eccellenza Donna”, giunto alla sua decima edizione.

La cerimonia si è svolta nel tardo pomeriggio di oggi (10 giugno) presso la casa di cura San Michele, a moderare l’incontro la dottoressa e scrittrice Raffell Ranise. All’evento hanno preso parte il comandante della Compagnia Carabinieri di Albenga, il comandante della Guardia di Finanza, il Generale dell’aviazione e numerosi presidenti di associazioni del territorio, oltre al sindaco di Albenga Riccardo Tomatis.

A consegnare il premio al questore Simone è stata il presidente di Fidapa Albenga Maria Giuliana Amelotti Garassino: “Premiamo il questore Alessandra Simone per il suo impegno esemplare dimostrato nella sua intensa carriera e quale ideatrice del protocollo EVA e del Protocollo Zeus, per cui noi donne le siamo particolarmente grate”.

Alessandra Simone inizia la sua carriera dirigendo anche la sezione omicidi e la sezione criminalità organizzata della squadra mobile della Questura di Reggio Calabria. Nel 2002, trasferita a Milano, diventa Capo Ufficio stampa-Portavoce del Questore. In seguito dirige la sezione reati contro la persona della Squadra Mobile per poi ricoprire il ruolo di Vicedirigente. Nel 2012 viene promossa primo dirigente e nel 2017 arriva a dirigere la Divisione Anticrimine della Questura di Milano. Nel 2021 viene promossa Dirigente Superiore con l’incarico di Ispettore generale presso l’Ufficio Centrale Ispettivo di Roma, dove è particolarmente impegnata sul fronte del contrasto alla violenza alle donne e agli abusi ai minori.

E’ stata anche l’ideatrice del modello EVA, utilizzato dagli operatori di primo intervento in caso di maltrattamenti in famiglia, e del protocollo Zeus che prevede l’introduzione della cosiddetta “Ingiunzione Trattamentale” nei decreti di ammonimento del questore per stalking, maltrattamenti in famiglia e cyberbullismo con lo scopo di incidere sul rischio di recidiva. Entrambi i protocolli sono stati adottati dalla Polizia di Stato su tutto il territorio nazionale.

Nel 2021 ha ricevuto l’Ambrogino d’oro prestigioso riconoscimento conferitole dal Comune di Milano per aver reso un apporto straordinario alla comunità nel contrasto alle violenze in genere. Oggi argomenti di grande attualità all’attenzione dell’opinione pubblica, dell’intero Parlamento e degli organi di stampa.