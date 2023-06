Savona. Ha preso il via oggi, in piazza Sisto, la tappa savonese di “Mondial Tornianti in Tour”, la manifestazione che vede tornianti provenienti da zone dell’Italia e alcune del mondo sfidarsi in varie gare per tutta la giornata. Il mondiale si svolge nell’ambito del Festival della Maiolica.

Per l’occasione, l’edizione 2023 di Stile Artigiano si è spostata nella vicina via Manzoni, dove sono stati organizzati workshop e attività per avvicinare il grande pubblico al mondo della ceramica.

Barbara Fresia, titolare di Bf Ceramiche, laboratorio artigianale di ceramiche artistiche, spiega: “Abbiamo nove insegnanti che si stanno alternando nella spiegazione di diverse tecniche con differenti difficoltà, adatte sia a un pubblico neofita che non ha mai toccato un pennello sia a chi ha già un’attività o già ‘mastica’ la ceramica. Per la ‘cuerda seca’ abbiamo Marina Marri, di Roma, che chiamiamo ‘la maga della cuerda seca’; abbiamo Sara Palmerini da Deruta, che usa la tecnica dei Bellissimo; abbiamo il raku con Mondo Ceramica. E a questo proposito stamattina, oggi pomeriggio e domani pomeriggio si potrà assistere all’estrazione dei pezzi dal forno, a mille gradi di temperature. Poi ci sono i ceramisti savonesi (Ceramiche Agorà, BF Ceramiche e Stella d’Argento) che insegnano engobbi e colori. Ci sono anche quattro corsi per i bimbi, dalla manpolazione alla decorazione”.

“Quindi ce n’è per tutti i generi. Le persone hanno reagito molto bene, è una bellissima esperienza in cui si respira cosa sia il profumo della ceramica”, conclude

Alessandria Cirio, coordinatrice marketing e rapporti istituzionali di Confartigianato Savona, aggiunge: “Stile artigiano, giunto alla 19^ edizione, è una manifestazione storica della città di Savona, credo la più longeva. Quest’anno, in occasione del Festival della Maiolica e del Mondial Tornianti, non poteva non essere parte integrande della festa della ceramica per eccellenza. Da sempre raccontiamo la ceramica e l’artigianato tradizionale attraverso esposizioni, laboratori e workshop e questo è il contenitore perfetto per dare ai nostri artigiani la giusta rappresentatività e il giusto valore”.

“In piazza Sisto ci sono dei gazebo con l’esposizione delle ceramiche dei ceramisti savonesi, mentre in via Manzoni ci sono nove spazi per raccontare quello che è la professionalità della ceramica, workshop che vanno dal raku alla ‘cuerda seca’ alla manipolazione e pittura della ceramica in tutte le sue declinazioni. Questo avviene grazie ad un preziosissimo aiuto, che è quello dato dai ceramisti savonesi, che hanno anche teso rapporti con altre Città della Ceramica presenti oggi sotto i gazebo di Stile Artigiano. Senza di loro, dato che si parla di professionalità, abbiamo dato il coordinamento alle imprese savonesi della ceramica, in primis quella di Barbara Fresia che ringrazio personalmente”.

Tra i tanti eventi collaterali, sono arrivati in città artisti da tutta Italia con opere viventi, per partecipare al contest di bodypainting denominato “Dolce ceramica”. Lo straordinario evento, organizzato, in collaborazione con Futura centro di formazione Confartigianato Savona, da Indaco eventi e Rosso Pistacchio, ha preso il via alle 10 in vari punti del centro città. Il pubblico potrà ammirare queste opere umane e seguire la gara nelle postazioni in corso Italia, via Ratti e piazza Sisto IV fino alle 17. A seguire shooting fotografici e gran finale con sfilata e premiazione alle 19.30 in piazza Sisto IV.

Anche il Gruppo La Redancia parteciperà al Festival della Maiolica che si terrà sul territorio savonese dall’1 al 4 giugno con una mostra di ceramiche presso il Centro GiG “Generazioni in Gioco” in Corso Italia 15 Rosso. La mostra “LiberaMente Ceramica” racchiude lavori provenienti dai laboratori di ceramica di ben ventisette strutture del Gruppo La Redancia Neomesia, Comunità Terapeutiche e Gruppi Appartamento, presenti sul territorio nazionale e rivolte ad un’utenza sia adulta che nella fascia adoloscenziale. I laboratori di ceramica vengono seguiti da più di venticinque anni dal Maestro Guido Garbarino, noto ceramista e torniante di Sassello, affiancato anche da sua moglie Francesca Paviglianiti.

L’esposizione, curata da Il Barattolo, Associazione nata a Varazze nel 1996, verrà allestita presso il Centro GiG “Generazioni in Gioco” di Corso Italia 15 Rosso. Il Centro Gig voluto da Carrozzino Roberto dell’Asl 2 savonese, in collaborazione con La Redancia, accoglie giovani dai 14 ai 25 anni con problemi di varie dipendenze che vengono aiutati da un’equipe multidisciplinare. La mostra sarà aperta sabato 3 dalle 10.30 alle 12.30, dalle 15.30 alle 19.00 e domenica 4 dalle 10.30 alle 12.30, dalle 15.30 alle 19.