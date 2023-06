Festa per l’Atletica Arcobaleno: Fazio e Angelini si laureano campioni italiani, Buzzanca oro a Camerino

Savona. Dalle Veneto alla Sicilia, passando per l’Abruzzo e le Marche, diversi i portacolori dell’Atletica Arcobaleno in gara lo scorso weekend in competizioni nazionali, dove si sono distinti e hanno guadagnato podi e soddisfazioni nelle diverse discipline.

CAMPIONATI ITALIANI UNIVERSITARI A CAMERINO: BRILLANO BUZZANCA, BIANCARDI E REBAGLIATI

Gioele Buzzanca “sbanca” Camerino. In pedana con la canotta dell’Università di Torino prima migliora nettamente lo stagionale nel getto del peso, portandosi a 14.63 ed acciuffando un inatteso 3° posto. Poi nel disco trova la bordata giusta, con l’attrezzo che arriva a lambire i 53 metri (52.92!!!), per un primato personale di tutto rispetto che soddisfa pienamente il coach di mille battaglie, l’ex azzurro Domenico Polato, e gli permette di conquistare la medaglia d’oro.

Luca Biancardi, al 4° appuntamento di stagione sui suoi 200, ambiva ad ottenere un crono inferiore ai 21.60, utile per poter prender parte al Challenge Assoluti di inizio luglio. Partenza nella penultima serie, una progressione veramente notevole e all’arrivo un crono che “smonta” il precedente primato personale dell’atleta (21.57 due anni or sono) e la barriera dei 21.50. 21 e 44! Crono che significa anche medaglia di bronzo in questa rassegna universitaria.

Anche Francesco Rebagliati, nonostante una sfortunata attribuzione di corsia (la 1°), porta a casa il proprio primato personale, correndo i 400 ostacoli in 53.24 e classificandosi in 4° posizione.

ITALIANI MASTER AD ACIREALE: ROBERTO FAZIO E’ CAMPIONE ITALIANO NEL GIAVELLOTTO, 4° LAILA HERO SUI 5000

Ad Acireale Campionati Italiani Master. Estremamente convinto e concentrato il buon Roberto Fazio non tradisce le attese e si aggiudica il titolo SM50 nel lancio del giavellotto, scagliando l’attrezzo da 700 grammi a 43.58.

Schierata sui 5000 Laila Hero non riesce purtroppo ad esprimersi al meglio. Chiude comunque in 4° posizione tra le SM40 con il tempo di 20.39.57.

A CAORLE IN GARA ALLIEVI ED ALLIEVE PER I CAMPIONATI DI CATEGORIA

Il miglior risultato nei Campionati Italiani Under 18 dell’Atletica Arcobaleno Savona è il 15° posto della Staffetta 4×400 Allieve: Alice Ratto, Asia Zucchino, Ginevra Carloni e Anna Crovetto hanno chiuso la gara in 4.06.94.

Gabriele Di Vita si è ben difeso sui 1500, terminando la gara in 4.10.48, risultato che gli è valso la 30° posizione.

Sui 400 ostacoli fatica a trovare il passo giusto Marcoaurelio Vigliani, comunque in grado di correre sotto il minuto (59.44 all’arrivo) terminando la gara in 41° posizione.

SAMUELE ANGELINI E’ CAMPIONE ITALIANO DI TRIATHLON OLIMPICO

Campionati Italiani di Triathlon Olimpico in quel di Alba Adriatica. ùUna ennesima grande prova dello spezzino Samuele Angelini, portacolori delle Fiamme Oro, che si è nettamente imposto aggiudicandosi la maglia di Campione Italiano.

“Dall’Atletica Arcobaleno Savona, per i cui colori Samuele gareggia in ambito Fidal, i complimenti più sentiti! Grande Samu!”, commentano