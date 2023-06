Ferrovie dello Stato sostiene The Ocean Race: un treno intercity dedicato attraversa la Liguria

Liguria. Un treno Intercity con le immagini di Ocean Race viaggerà, da oggi, lungo tutta la Liguria spingendosi fino in Puglia dando così visibilità al suggestivo giro del mondo a vela che per il suo primo approdo in Italia ha scelto la città di Genova.

Nella prima tappa ligure del convoglio il sindaco di Genova Marco Bucci e l’assessore ai trasporti di Regione Liguria, Augusto Sartori, insieme all’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia Luigi Corradi hanno fatto visita al treno ammirandone la livrea che viaggerà sulle tratte Milano-Genova-Ventimiglia, Milano-Genova-Livorno e Milano-Bari-Lecce.

“È stato un piacere accogliere a Genova il treno dedicato a The Ocean Race – dice il sindaco Bucci – Voglio ringraziare le Ferrovie dello Stato per essere al fianco della nostra città e di questo evento mondiale che, oltre alla parte sportiva, vuole lanciare un messaggio importante per l’ambiente a livello mondiale. L’intercity attraverserà tutta l’Italia e porterà con sè tutta la bellezza di Genova e l’amore per il mare di The Ocean Race”.

“Un treno Intercity che viaggerà attraverso l’Italia è un ottimo veicolo di promozione per un evento così importante come il Grand Finale di Ocean Race, gara velica di fama internazionale – afferma l’assessore regionale Sartori – Il treno sarà sicuramente un grande richiamo per i turisti che vorranno assistere a uno spettacolo unico non solo dal punto di vista sportivo ma anche scenografico: le barche a vela in competizione sono infatti una meraviglia”.

Ferrovie dello Stato Italiane è a fianco di The Ocean Race, l’evento all’insegna dello sport, della sostenibilità e dell’innovazione.

“L’arrivo dell’Ocean Race a Genova è un evento storico e noi abbiamo deciso di essere tra i protagonisti – dichiara Corradi – Il treno Intercity, dedicato al giro del mondo a vela in equipaggio, contribuirà ad attrarre a Genova turisti e chiunque voglia venire in Liguria. È un ulteriore sforzo di Trenitalia per raggiungere comuni obiettivi di sostenibilità, elemento centrale della nostra strategia aziendale che ha nel treno il mezzo green per eccellenza”.

Ferrovie dello Stato Italiane è così a fianco di The Ocean Race, l’evento all’insegna dello sport, della sostenibilità, dell’innovazione e della diversità di genere che, fino al 2 luglio, coinvolgerà e darà visibilità al capoluogo ligure.

In occasione della manifestazione, è stata attivata una promozione per i viaggiatori di Intercity e Regionali di Trenitalia, che potranno avere uno sconto sul biglietto di ingresso di 10 euro per l’Acquario di Genova, l’AcquarioVillage, il PianetAcquario e la CittàdeiBambiniAcquario. Si potrà usufruire dell’offerta esibendo il biglietto Trenitalia presso le casse dell’Acquario di Genova fino al 2 luglio.

L’appuntamento genovese mette al centro la cura e il rispetto del mare quale importante patrimonio italiano, richiamando al tempo stesso a un turismo sano e consapevole capace di valorizzare ancora di più le bellezze naturali del Paese. Ed è da queste premesse che parte il sostegno di FS Italiane a Ocean Race, importante momento di incontro in cui lo svago tipico della bella stagione si unisce a momenti di riflessione su come la connessione tra l’essere umano e la natura debba passare dai corretti stili di vita a tutela del pianeta. Valori, questi, che da sempre contraddistinguono l’impegno quotidiano di Ferrovie dello Stato per una mobilità collettiva, multimodale e quindi sostenibile.

Sempre nel segno del trasporto green, ciascun visitatore potrà contribuire a rendere sostenibile l’evento iniziando dalla scelta del treno come modalità di trasporto preferenziale per i propri spostamenti. Dalla stazione ferroviaria di Genova Brignole è infatti possibile raggiungere l’Ocean Live Park – organizzato nell’area del Water Front di Levante – a piedi, con il bike sharing, con la linea 31 del servizio di trasporto urbano o la navetta dedicata, la linea 10. Dalla stazione di Genova Piazza Principe ci si potrà invece dirigere verso l’area eventi del Porto Antico a piedi, con la metropolitana, il bike sharing o il trasporto urbano (linea 35, 1, 18, 3). È stato inoltre organizzato un sistema di mobilità che incentiverà l’utilizzo dei mezzi pubblici e collettivi – treno, bus e taxi – per raggiungere l’Ocean Live Park con navette gratuite dalla Stazione Brignole e dal Porto Antico ogni 10/15 minuti.