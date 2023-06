Esce il nuovo singolo del cantautore alassino in arte Danvi: “In ‘Luce’ un amore idealizzato che conduce alla ricerca di se stessi”

Alassio. E’ uscito “Luce” il nuovo singolo di Danvi, pseudonimo di Daniele Barone (classe ’95), cantautore nato ad Albenga ma cresciuto in un paese della vicina cittadina di Alassio.

Il brano si sviluppa su melodie delicate e sonorità romantiche e racconta un amore idealizzato, una storia tra due persone il cui destino non è quello di condividere una vita insieme, ma anzi, quello di separarsi, per trovare se stessi e il proprio posto nel mondo.

“Penso che ognuno di noi abbia vissuto almeno una storia d’amore in cui ha idealizzato il proprio partner, convincendosi di attenzioni e atteggiamenti veri solo nella propria mente – afferma l’artista alassino -. A volte dobbiamo accettare di perdere qualcuno per trovare noi stessi, nonostante rimanere soli possa farci paura”.

Da questa riflessione nasce “Luce”, prodotta in collaborazione con il polistrumentista e autore Davide Castro, in arte “Keydave”, e pubblicata per Church Records.

Il brano farà da apripista al nuovo progetto solista che vedrà Danvi, già presente sui social e su YouTube con cover e reinterpretazioni di note canzoni italiane e internazionali, pubblicare altre opere inedite ed esplorare diverse sonorità, dal pop al rock, come già fatto con le precedenti pubblicazioni con la band metal “Like Hell”.

L’uscita di “Luce” è accompagnata dalla reinterpretazione de “I Giardini di Marzo” di Battisti, per l’occasione riarrangiata in una nuova veste, tra il moderno e il classico, da Keydave. “Non ero intenzionato a registrare anche una cover, pubblicandole già mensilmente su YouTube, ma appena ho sentito questa versione di Keydave ho subito pensato che fosse perfetta per la mia voce, è stato amore a primo ascolto!” afferma Danvi, riguardo al tributo a una delle canzone più belle della musica italiana.

Daniele Barone è sempre stato appassionato di musica. Ha iniziato da giovanissimo a suonare la batteria per poi dedicarsi, quasi esclusivamente, al canto. Durante l’adolescenza ha avuto l’occasione di studiare sia canto moderno che lirico con il soprano olandese Gaudia Geijsen.

Danvi è un cantante certificato dal maestro Marco Clarizia, ideatore del metodo di canto “Natural Mix Singing R”, con il quale studia da diversi anni sperimentando diverse tecniche canore, dalle più delicate alle più aggressive. Dal 2012 al 2018 ha militato nella sua prima rock band “Blackloud” con la quale ha inciso tre singoli reperibili su YouTube, solo nel 2019 però esce il suo primo EP come solista, “About Love”, composto da quattro brani inediti.

Dal 2019 entra a far parte della band metal savonese “Like Hell” di cui è cantante ed autore, pubblicando, nel 2021, due singoli, “Out of My Mind” e “Yours Tonight”, disponibili su tutte le piattaforme digitali. Nel 2020 esce “I’ll Be There”, singolo uscito in collaborazione con l’etichetta discografica “Lotus Music Production”. Dal 2022, data la sua grande versatilità, pubblica mensilmente sul suo canale YouTube cover e reinterpretazioni di brani di artisti italiani ed internazionali, coprendo diversi generi musicali, dalle canzoni dei grandi artisti del passato alle più recenti hit, passando per brani dalle sonorità più cupe e veementi tipiche del rock e del metal.

Prossimamente verrà pubblicata una videoclip ufficiale anche per “I Giardini di Marzo”, al momento è comunque disponibile su tutte le piattaforme streaming.