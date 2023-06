Esame di Maturità, ecco la seconda prova scritta: latino e matematica nei licei, novità per i professionali

Liguria. Secondo giorno di esame di maturità e seconda prova scritta per gli studenti delle scuole superiori che affrontano l’esame di maturità. Ognuno dovrà affrontare una materia caratterizzante dal corso di studi scelto, secondo le indicazioni del ministero arrivate già a gennaio. Dopo tre anni di modifiche a causa del Covid, stavolta si torna alla normalità: tutti pronti sui banchi alle 8.30.

Gli studenti del liceo classico si cimentano dunque con la versione di latino, allo scientifico c’è matematica, scienze umane nell’omonimo liceo, prima lingua straniera per i linguistici. Teoria, analisi e composizione per il liceo musicale, tecniche della danza al coreutico, mentre all’artistico la prova varia a seconda dei specifici indirizzi. Economia aziendale, progettazione, costruzioni e impianti sono alcune delle discipline sulle quali si cimenteranno gli studenti degli istituti tecnici. Variegate le tracce per i professionali, con una novità rispetto agli altri anni: la prova non riguarda più specifiche discipline ma le competenze in uscita e i nuclei tematici fondamentali di indirizzo: sarà dunque un esame più complesso per dimostrare di essere pronti al mondo del lavoro.

La durata della prova varia a seconda degli indirizzi di studio: generalmente compresa tra sei e otto ore, arriva fino a tre giorni per gli studenti dei licei artistici (per 6 ore al giorno) e due giorni per il liceo musicale e coreutico.

Gli esami sono iniziati ieri col primo scritto di italiano, uguale per tutti. Nelle tracce proposte dal ministero autori come Quasimodo, Moravia, Federico Chabod, Piero Angela e Oriana Fallaci. E ancora la lettera aperta al ministro Bianchi sull’esame di maturità fino a Marco Belpoliti con “Elogio dell’attesa nell’era di Whatsapp”. E proprio quest’ultima traccia ha riscosso particolare successo tra i giovani.

La Liguria è seconda in Italia per percentuale di non ammessi: 5,2%, solo dietro la Sardegna (8,2%). La media nazionale è di 3,6%.

La terza prova scritta è solo per gli istituti presso i quali sono presenti i percorsi EsaBac ed EsaBac techno e nei licei con sezioni a opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca. È in programma martedì 27 giugno, dalle ore 8:30.

È previsto, infine, un colloquio, che ha l’obiettivo di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale delle studentesse e degli studenti. Nello svolgimento dell’esame, fa sapere il ministero, la commissione terrà conto delle informazioni contenute nel curriculum dello studente. La prova orale verrà svolta anche utilizzando la lingua straniera e riguarderà pure l’educazione civica. Il colloquio prenderà avvio da uno spunto iniziale (un’immagine, un breve testo, un breve video) scelto dalla commissione.

Il voto finale sarà composto da un massimo di 40 punti della media del triennio, mentre gli altri 60 saranno il risultato delle tre prove (fino a 20 ciascuna).