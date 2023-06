Emergenza idrica a Celle, l’appello del sindaco Mordeglia: “Limitare il consumo d’acqua potabile”

Celle Ligure. “Chiedo sin da ora ai cittadini comportamenti responsabili”. Il messaggio del primo cittadino, Caterina Mordeglia, è chiaro e arriva nel pieno di una giornata caldissima per evidenziare la grande emergenza idrica a causa della sofferenza della sorgente del Crivezzo: “Bisogna limitare l’uso d’acqua”.

Ci sono grandi problemi di approvvigionamento di acqua potabile “a causa di una diminuzione importante della sorgente” come sottolineato da Ireti. In più ieri, domenica, si è registrato “un abnorme consumo che ha richiesto l’intervento di autobotti per alimentare la rete dalle cisterne” rimarca Caterina Mordeglia.

Grande criticità, quindi. “La situazione è preoccupante: Ireti mi ha preannunciato un possibile disservizio” continua il sindaco preoccupato “nei prossimi giorni dovrò emettere un’ordinanza di limitazione dell’uso”.

Appello urgente. “Chiedo sin da ora ai cittadini comportamenti responsabili: non usare l’acqua per riempire piscine sia fisse che mobili, per innaffiare il giardino e per tutti gli usi che non siano alimentari ed igienici” conclude il primo cittadino.