Emergenza cinghiali ad Albisola, gli animalisti: “No a gabbie e fucilazioni”. Il sindaco: “Seguo le norme”

Albisola Superiore. Stop alla cattura con le gabbie e alla fucilazione dei cinghiali. È questo l’appello lanciato dall’Osservatorio Savonese Animalista al sindaco di Albisola Superiore Maurizio Garbarini. “Finora sono state 86 le vittime, forse più di quelle dell’ex collega di Sassello e del collega di Alassio – sottolineano da Osa definendosi “furiosi e rattristati” per le pratiche utilizzate.

“Dopo tante crudeli ‘esecuzioni’ – proseguono gli animalisti – i cinghiali continuano a scendere in città, il sindaco dovrebbe concludere che non servono ad evitare le loro incursioni. E chissà cosa direbbero i contribuenti albisolesi se sapessero che la sola spesa di incenerimento di ogni carcassa costa al Comune circa 500 euro. Meglio sarebbe riportare i catturati in campagna e liberarli. Chi, come gli animalisti che ne hanno curato in passato, li conosce bene, pensa che la brutta avventura li convinca a non tornare più, e trasmettere ai compagni del branco la paura sofferta. Animale ‘selvatico’, infatti, non equivale a ‘stupido’: i cinghiali sono intelligenti e sensibili quasi quanto i cani, con una vita sociale intensa e complessa”.

Secondo OSA per ostacolare le incursioni occorre “prendere altre iniziative incruente, come tenere puliti gli alvei dei torrenti e bloccare, con i mezzi tecnici disponibili, i sentieri di boschi e campagne da cui scendono in città; ma, soprattutto e di concerto con la Regione, costringere le squadre locali dei cinghialisti a frequentare spesso i torrenti (e possibilmente anche i sentieri di cui sopra) con i loro cani al guinzaglio, costringendo gli intrusi a ritornare nel bosco”.

“Del resto – aggiungono – la situazione è solo colpa dei cacciatori: hanno liberato a fine ‘900, quando i cinghiali erano quasi scomparsi, soggetti d’allevamento (molto fertili e più confidenti) per farli riprodurre ed avere più prede. Per anni hanno scaricato montagne di scarti vegetali dei mercati ortofrutticoli nelle loro zone di caccia, per legare al territorio i cinghiali, che hanno quindi associato l’uomo alla presenza di cibo e, quando questi rifornimenti sono stati vietati, gli animali sono scesi negli abitati”.

Tra le iniziative da intraprendere, secondo Osa, anche una gestione corretta della spazzatura e per questo si complimentano con il sindaco di Albisola: “Siamo felici – dichiarano – che finalmente abbia capito, ed iniziato ad agire di conseguenza, l’utilità di una corretta gestione della frazione umida dei rifiuti, sottraendoli agli ungulati”.

Il Comune di Albisola Superiore, così come i Comuni limitrofi, infatti ha installato dei contenitori di ferro dove posizionare i mastelli per i rifiuti organici: “Non è la soluzione – commenta il sindaco Garbarini – ma siamo dovuti correre ai ripari perché i cinghiali ormai sono ovunque. Tra l’altro a livello di raccolta differenziata il nostro Comune è tra i migliori, se non il migliore, nel savonese. Dal 2011 viene utilizzato il modello del porta a porta e abbiamo raggiunto l’86% di frazione differenziata. Poi i cinghiali sono entrati nel nostro territorio, hanno iniziato a rovistare nella spazzatura e la percentuale ha avuto un lieve calo”.

E riguardo alla gabbie di cattura e alla fucilazioni replica: “Non trovo alcuna soddisfazione nell’ammazzare i cinghiali in gabbia, sono cacciatore da 40 anni e lo trovo una pratica raccapricciante. Ma il problema esiste in tutta la Liguria e Albisola è in zona rossa (livello due), quindi non ho potuto che firmare l’ordinanza seguendo le indicazioni del commissario della pesta suina Vicenzo Caputo, che è stato nominato dal Ministero delle Salute. Questo modello non mi soddisfa ma seguo le norme, non mi tolgo colpe o responsabilità, ma credo che debbano andare a bussare alla porta del commissario e non al sindaco di Albisola”.

In conclusione, Garbarini precisa: “Voglio inoltre ricordare che, da normativa, nelle zone rosse non è possibile narcotizzare e portare altrove i cinghiali. E che le spese per l’abbrucciamento non sono a carico del Comune”.