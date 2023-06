Emergenza caldo, Magni (Cgil) “Serve un nuovo quadro di regole a tutela di chi lavora”

Liguria. “Il costante innalzamento delle temperature impone un impegno straordinario nella prevenzione a tutela della salute di lavoratrici e lavoratori, per questo Lo Sportello Sicurezza della Camera del Lavoro sta organizzando dei corsi di formazione sulla prevenzione dello stress termico rivolta ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza” dichiara Igor Magni, segretario generale della Camera del Lavoro di Genova. “Il riscaldamento climatico, che porta le temperature ad alzarsi sempre di più, richiede un aggiornamento delle norme dedicato in particolar modo a chi lavora all’aperto – continua Magni – Anche per questo, abbiamo chiesto alla Prefettura di stilare un protocollo sulle temperature sui luoghi di lavoro che definisca un quadro di regole generali, a tutela in particolare di quelle figure professionali che lavorano in ambienti esterni”.

L’incidenza del calore sui luoghi di lavoro può provocare danni alla salute e alla sicurezza: “Ci sono diverse soluzioni per evitare che il caldo provochi danni a chi lavora – commenta Aris Capra, responsabile dello Sportello Sicurezza Camera del Lavoro – L’indice calore e l’umidità relativa sono le chiavi di lettura per conoscere il livello di rischio presente in un luogo di lavoro. Per condizioni ottimali si dovrebbe stare tra i 26 e i 27 gradi di temperatura e una umidità con percentuale tra il 35 e il 50 %. In caso di difformità rispetto a questi valori invitiamo lavoratrici e lavoratori a rivolgersi allo Sportello Sicurezza Cgil”.