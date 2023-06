Eccellenza, Cairese: prima intervista gialloblù per Pierluigi Lepore

Mister Pierluigi Lepore, scelto per il dopo Alessi, si presenta ai microfoni dell’addetto stampa della Cairese Daniele Siri. L’allenatore ripercorre velocemente la sua carriera, tra settori giovanili di prestigio e piazze importanti come la Novese in Serie D e il Cuneo in Serie C, prima di parlare di ciò che lo ha spinto ad accettare la corte del club del presidente Fabio Boveri.

“L’obiettivo – spiega Lepore – è rimanere come l’anno scorso nelle posizioni alte della classifica facendo migliorare i giovani. Bisogna lavorare sottotraccia e fare le cose al meglio per migliorare la rosa”.

“Abbiamo parlato del mercato – prosegue – ci sentiamo tutti i giorni con Laoretti e Giribone. Modulo? Ho sempre lavorato in funzione dei giocatori. Ormai si parla solo di posizioni e di principi di gioco. Non ci sono più posizioni statiche. Non ho mai avuto la fortuna di scegliermi i giocatori”.

“La Cairese non ha avuto bisogno di convincermi visto il blasone del club e l’organizzazione della società. In questi due anni ho scelto di stare fermo. Ora, decido io se lavorare o no. Sono portato al sacrificio ma solo quando c’è un’idea chiara. Ho deciso di sposare questo progetto con grande voglia”.

L’intervista completa a Pierluigi Lepore