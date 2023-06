Eccellenza, Cairese: in attesa del portiere tante conferme in casa gialloblù

La Cairese è tra le squadre più attive sul mercato. La società del presidente Fabio Boveri, dopo essere arrivata terza alla pari dell’Imperia, sta conducendo una serie di trattative che fanno pensare alla volontà di provare il salto in Serie D. Gli innesti di Gargiulo e Sogno, ex Albenga, ne sono testimonianza abbastanza evidente.

Tra le partenze illustri, due bandiere come il difensore Fabio Prato (al Fossano di mister Solari) e il portiere e leader Alberto Moraglio. Tante squadre sull’ex numero uno gialloblù ma potrebbe essere in pole il Campomorone Sant’Olcese, dove il portiere ritroverebbe mister Diego Alessi e il suo staff. Al “Brin” si sta lavorando sul sostituto. Sembrerebbe che sia stato effettuato un sondaggio per l’ex Vado e classe 2003 Elia Cirillo.

Lato conferme, le ultime in ordine di tempo sono quelle del bomber Elia Zunino e del difensore Emanuele Boveri. In precedenza, il club aveva reso noto che vestiranno ancora i colori gialloblù il centrocampista Jonathan Lazzaretti, gli attaccanti Mattia Poggi e Samuele Sassari e il centrocampista Lorenzo Facello.